PUBLICIDADE

Uma franquia dedicada ao embelezamento do olhar da mulher desembarcou em Brasília, em janeiro de 2021. Além do Olhar, by Ana Hickman, chega a Águas Claras, em grande estilo, pela iniciativa das empresárias Rosana Mello e Sandra Liguori, que resolveram empreender no ramo da beleza ao se encantarem pelos diferenciais da franquia. “O Além do Olhar é uma franquia nova no mercado de Brasília, diferenciada pelo atendimento aconchegante, a qualidade dos serviços em design de sobrancelhas e micropigmentação, além de uma linda decoração”. A espaçosa loja possui mais de 130 metros quadrados e um ambiente charmoso e acolhedor, inspirado numa casa de boneca.

Entre os serviços que podem ser realizados pelas clientes estão o design de sobrancelhas; a micropigmentação de olhos, labial e de sobrancelhas; a limpeza de pele; o lash lifting; a colocação de cílios fio a fio, híbrido, volume russo e volume brasileiro; e a depilação facial e de buço – na linha egípcia.

As técnicas utilizadas em cada procedimento são únicas, focadas na perfeição dos resultados visuais – sem dor e em um ambiente confortável e com atendimento impecável.

Há sempre uma bela mesa com café, chá, água e bolos para as clientes se deliciarem e relaxarem. Os atendimentos ocorrem de terça a sábado, das 9h às 19h, sempre com bons preços e promoções.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Serviço: Além do Olhar

Endereço: Quadra 205 – lote 2 – loja 28 – Paço Línea – Águas Claras Sul

Telefone: 61 3543-3320