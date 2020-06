Amor gera amor – Luíza Barcelos Brasília lança campanha para o dia dos namorados

PUBLICIDADE

Ah, o amor! A data mais romântica do ano está chegando e para comemorar o dia dos namorados e apaixonados a loja da Luíza Barcelos Brasília lança a campanha “Amor gera amor”.

O amor pode mudar situações, estimular encontros, facilitar decisões. É alívio e potência, impulso e cuidado. O amor é como uma onda. Movimenta, espalha e afeta. O afeto se multiplica. Se alguém estiver sentindo falta de sentir, o AMOR é a chave. É tempo de falar com todas as letras, demonstrar em todos os momentos, irradiar o sentimento, o AMOR. Não nos faltam motivos para celebrar a data, e com toda certeza a Luíza Barcelos Brasília tem o presente que irá encantar quem você ama.

São diversas opções que seguem as últimas tendências em moda: bolsas, botas, sandálias e sapatos em modelos exclusivos, cores diversas, metalizados, além da mistura de cores que já é bastante predominante nas coleções da marca, sem deixar de lado o encantamento, a sofisticação e a qualidade das peças.

Tem para todos os gostos, do mais básico ao sofisticado. Então por que não presentear quem a gente ama? Para a gerente operacional da Luíza Barcelos Brasília, Samara Lustosa, este é o momento ideal para celebrar o amor, para presentear aquela pessoa especial e até mesmo para se auto presentear. “As datas comemorativas ganharam um novo contexto esse ano, dentro do cenário inédito que estamos vivendo.

Por isso queremos passar uma mensagem leve, reforçando o amor, o companheirismo, inspirando os casais e por que não o amor por nós mesmos? Se auto presentar é uma forma de alimentarmos esse amor que devemos ter dia a dia pela gente também”.

E para ninguém ficar sem presente, vale lembrar que a Luíza Barcelos Brasília já está atendendo de forma presencial, a loja fica no ParkShopping ao lado da Praça Goumert, e está seguindo todas as normas de proteção exigidas pela OMS, além das vendas via WhatsApp com serviço de delivery.



