Agenciamento e casting online movimentam o mundo da moda durante pandemia

O cenário atual de pandemia do novo coronavírus levou diversas áreas a se reinventarem. No caso de modelos, participar de castings online e ingressar numa agência de forma virtual se tornaram realidade nesse momento, já que as campanhas e trabalhos de publicidade continuam acontecendo.

Daniel Arrais, agenciado na U Models há um ano, explica que participar de um casting online é super tranquilo e a grande vantagem é a questão do não deslocamento. “Você faz, os profissionais avaliam e você recebe a resposta do projeto, muito mais prático. O casting online facilita e muito a vida do modelo e da agência, ele pode participar de qualquer projeto em qualquer lugar do país”, afirma.

Já Vitor Diamantino, modelo da U Models desde 2018, pontua que já participava de castings online mesmo antes da pandemia e o grande benefício é que a pessoa pode gravar várias vezes. “Você produz o material com calma e analisa em qual se saiu melhor. E depois disso é aquilo: o produtor manda o texto, você grava e depois recebe a aprovação ou não, não tem mistério. Eu particularmente gosto desse formato de trabalho”, conta.

Mileide Lopes se agenciou na U Models há menos de três meses de forma 100% virtual, através do hangouts (aplicativo de mensagens instantâneas do google). “Participei de uma reunião com outras meninas em que a agência nos explicou como funcionava o trabalho. Estou animada com a oportunidade de projetos e trabalhos para participar, pois acredito que esse seja o objetivo de todos que estão ingresso nessa jornada”, sinaliza.

