A TAG Heuer apresenta os novos relógios Monaco com Calibre Heuer 02 desenvolvido internamente e pulseiras sofisticadamente recriadas

PUBLICIDADE

A fabricante suíça de relógios de luxo TAG Heuer apresenta três novos modelos Monaco, dando continuidade ao novo capítulo na história da coleção, que teve início em 2019 — um ano em que a marca celebrou o 50.º aniversário do icônico relógio com o lançamento de edições especiais. Esses novos e impressionantes modelos de 2020 apresentam, como elemento central, um poderoso movimento manufaturado desenvolvido internamente, o Calibre Heuer 02, e um design impressionante. Todos os três relógios são inspirados nos modelos dos anos 1970 e dois deles são apresentados em uma pulseira metálica modernizada, recriada especialmente para os mesmos. São escolhas estilísticas ousadas como essas que continuam estabelecendo o Monaco como muito mais do que uma peça de tradição.

Capturar a essência do TAG Heuer Monaco

O destaque dessas três novas adições é o modelo com um arrojado mostrador preto, que possui uma aparência escovada com padrão sunray. Sua contraparte apresenta um esplêndido mostrador escovado azul com padrão sunray, o qual ostenta um esquema de cores em vermelho, branco e azul, lembrando os relógios Monaco originais de 1969. Ambos os modelos são apresentados em uma pulseira de aço inoxidável e apresentam contadores quadrados marcantes às 3 e 9 horas, bem como um ponteiro central dos segundos do cronógrafo em vermelho. O modelo com mostrador preto também está disponível com uma pulseira de couro preto.

O Calibre Heuer 02 presente nesse relógio é visível no fundo de caixa de cristal de safira do relógio e ostenta uma impressionante reserva de marcha de 80 horas. Expandindo a linha de exemplares Monaco equipados com esse poderoso calibre, esses novos modelos demonstram como a TAG Heuer combina designs ousados com a avançada tecnologia desenvolvida internamente.

Uma nova aparência graças a uma pulseira de aço recriada

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Uma característica de design que poderá se destacar como sendo única dessas novidades Monaco é a pulseira de aço inoxidável. Já passaram quase duas décadas desde que foi apresentado um novo Monaco com uma pulseira metálica. Esse exemplo em particular se baseia na pulseira em forma de H, que foi usada para os relógios Monaco no início dos anos 1970. Os designers quiseram conferir aos modelos de 2020 um novo toque e encontraram sua inspiração entre os exemplares de arquivo no Museu TAG Heuer, em La Chaux-de-Fonds. A pulseira de aço original foi recriada para ir de encontro aos padrões atuais e melhorar o conforto do usuário.

“A pulseira é particularmente importante para qualquer relógio de pulso — sem uma boa pulseira, o relógio perde seu caráter apelativo. Para os novos relógios Monaco, fizemos alusão a seu brilhante passado com um design e cor familiares, reforçando que a coleção está avançando com uma nova tecnologia inovadora”, diz a Diretora da TAG Heuer Heritage, Catherine Eberlé-Devaux.

Fiel a seu design original, a pulseira é mais larga nas alças, a fim de suportar o peso da caixa do relógio. Ela se torna mais fina onde se envolve, em torno do pulso, para um maior conforto. As barras horizontais estão conectadas a elos horizontais mais pequenos. Um fecho borboleta atesta que essa pulseira é um trabalho de alta relojoaria. O fecho possui uma gravação do escudo TAG Heuer — outro detalhe que simboliza o lugar do Monaco na coleção principal da TAG Heuer, não sendo somente uma peça de tradição.

Após 50 anos, a história do Monaco continua com interpretações modernas. Com cada lançamento, esse icônico relógio reflete o espírito de relojoaria de vanguarda da TAG Heuer e reforça sua reputação como uma das criações mais notáveis do mundo dos relógios. Coincidindo com o 160.º aniversário da marca, o lançamento dessas luxuosas novidades Monaco prova que a TAG Heuer já começou escrevendo o próximo capítulo de sua história e está, simultaneamente, projetando o Monaco para o futuro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Fatos e números:

TAG Heuer Monaco Chronograph 39 mm Calibre Heuer 02 Automatic

Referência CBL2113.BA0644

MOVIMENTO

Calibre Heuer 02 Automático

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CAIXA

Diâmetro de 39 mm Caixa em aço inoxidável polido e finamente escovado Cristal de safira abaulado e chanfrado Fundo de caixa de safira Resistente à água até 100 metros (10 bar)

MOSTRADOR

Mostrador escovado preto com padrão sunray 3 contadores: – às 3 horas: contador de cronógrafo de minutos prateado – às 6 horas: indicador de segundos permanente preto – às 9 horas: contador de cronógrafo de horas prateado Índices banhados a ródio Ponteiros das horas e minutos banhados a ródio com Super-LumiNova® branca Ponteiro central lacado em vermelho Logotipo TAG Heuer branco impresso Visor de data angular às 6 horas

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

PULSEIRA

Pulseira alternada de três fileiras em aço inoxidável Fecho fivela borboleta em aço inoxidável com botão de pressão de segurança duplo

Disponível a partir outubro de 2020

TAG Heuer Monaco Chronograph 39 mm Calibre Heuer 02 Automatic

Referência CBL2113.FC6177

MOVIMENTO

Calibre Heuer 02 Automático

CAIXA

Diâmetro de 39 mm Caixa em aço inoxidável polido e finamente escovado Cristal de safira abaulado e chanfrado Fundo de caixa de safira Resistente à água até 100 metros (10 bar)

MOSTRADOR

Mostrador escovado preto com padrão sunray 3 contadores: – às 3 horas: contador de cronógrafo de minutos prateado – às 6 horas: indicador de segundos permanente preto – às 9 horas: contador de cronógrafo de horas prateado Índices banhados a ródio Ponteiros das horas e minutos banhados a ródio com Super-LumiNova® branca Ponteiro central lacado em vermelho Logotipo TAG Heuer branco impresso Visor de data angular às 6 horas

PULSEIRA

Pulseira de pele de crocodilo preta Fecho fivela em aço inoxidável com botões de pressão de segurança duplos

Disponível a partir outubro de 2020

TAG Heuer Monaco Chronograph 39 mm Calibre Heuer 02 Automatic

Referência CBL2113.BA0644

MOVIMENTO

Calibre Heuer 02 Automático

CAIXA

Diâmetro de 39 mm Caixa em aço inoxidável polido e finamente escovado Cristal de safira abaulado e chanfrado Fundo de caixa de safira Resistente à água até 100 metros (10 bar)

MOSTRADOR

Mostrador escovado azul com padrões sunray 3 contadores: – às 3 horas: contador de cronógrafo de minutos prateado – às 6 horas: indicador de segundos permanente azul – às 9 horas: contador de cronógrafo de horas prateado Índices banhados a ródio Ponteiros das horas e minutos banhados a ródio com Super-LumiNova® branca Ponteiro central lacado em vermelho Logotipo TAG Heuer branco impresso Visor de data angular às 6 horas

PULSEIRA

Pulseira alternada de 3 fileiras em aço inoxidável Fecho fivela borboleta em aço inoxidável com botão de pressão de segurança duplo

Disponível a partir de janeiro de 2021