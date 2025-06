Meia maratona: a escolha de ser a cada quilômetro

Encarar uma meia maratona não é só um desafio físico. Para mim, é um gesto de protagonismo — uma escolha consciente de viver e ser aquilo que desejo, no esporte, na vida, na maternidade, na carreira e na construção da minha marca pessoal.

Eu escolhi ter coragem

Mas não aquela coragem impulsiva. É uma coragem que nasce no silêncio — que observa, respeita o tempo, entende as dificuldades, mas decide seguir mesmo assim. Coragem para me dar a chance de viver a vida que quero, com todas as suas alegrias, complexidades e desafios. Porque sei que só vivendo a própria verdade é que a gente move as coisas pra frente e começa, de fato, a deixar uma marca no mundo.

Foi com essa força que decidi correr 21 km. E não, não é só uma corrida. É um ato simbólico de tudo o que venho construindo com meu corpo e minha história. Não corro porque sou atleta. Corro porque é nesse movimento que consigo reunir todas as minhas versões.

A corrida virou meu ponto de equilíbrio — e também meu laboratório de decisões difíceis. A cada treino, escuto meu corpo. A cada passo, escuto minha essência. E é nesse encontro que nasce o branding mais verdadeiro: aquele que não precisa performar para ser lembrado.

Foto: Suellen Santos

Visualizar o trajeto antes de correr não é só técnica de atleta — é um exercício de visão. De propósito. De autogestão emocional. Eu olho o percurso e já imagino a dor, o ritmo, os pontos de fôlego. Mas também enxergo a linha de chegada. E é isso que me impulsiona.

A disciplina de treinar mesmo nos dias difíceis, o respeito ao tempo do corpo, a coragem de seguir firme diante do cansaço e da dúvida — isso tudo é aprendizado. E é essa disciplina, essa coragem com sabedoria, que levo para cada aspecto da minha vida. E que quero compartilhar.

E aí entra o ponto mais bonito de tudo isso: a corrida não é só minha.

Nos últimos anos, o movimento do social running cresceu. A corrida deixou de ser apenas sobre performance — passou a ser sobre autoconhecimento e pertencimento. Grupos se formam nas cidades, nos parques, nos aplicativos. A corrida vira ponto de encontro, de incentivo, de conexão real. E isso muda tudo.

Porque quando a motivação vem de dentro — e também de quem corre ao nosso lado — cada desafio vira impulso. Foi nesse espírito que a Live! me encontrou. Não apenas como uma marca de roupa, mas como uma marca que entende a alma de quem corre.

Foto: Disponibilidade

A Live! traduz o que muitas mulheres vivem hoje: a busca por equilíbrio entre desempenho e sensibilidade, entre desafio e cuidado. Acolhe quem corre por fora e por dentro. Quem encara os 21 km como parte de uma jornada maior — de identidade, presença e escolha.

E se você chegou até aqui, meu convite é simples: não espere estar pronto para se movimentar. Você não precisa ser atleta para começar sua meia maratona — seja ela literal ou metafórica. Só precisa de presença, de fôlego interno e de uma decisão firme: escolher não desistir.

Porque, na corrida, na vida e na construção de uma marca pessoal, o que transforma não é o passo mais rápido, mas o passo dado com intenção, com visão de futuro e com o coração inteiro no agora.

A Live! entende que o caminho é feito de consistência, coragem com sabedoria, muito suor — mas também sensibilidade para ouvir o corpo e a mente.

Eu corro há 21 anos. E agora, encaro os 21 km da Live! Run XP porque decidi que é hora de me desafiar, crescer e inspirar.

A linha de chegada nos espera. Mas o primeiro passo é sempre nosso.

Serviço

Evento: Live! Run XP

Data: 08/06/2025

Local: Esplanada dos Ministérios, altura do Museu Nacional em Brasília

Horário: Largada às 6h30

Ingressos: https://www.appliveexperience.com.br/evento/live-run-brasilia-2025