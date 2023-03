Wesley Safadão se apresenta em aniversário de advogado em Brasília

O cantor Wesley Safadão (foto) aterrissa em Brasília na próxima semana. Ele será a grande atração do aniversário do advogado Nelson Wilians, na próxima quarta-feira (22). O homenageado e o artista são grandes amigos. A festa terá como anfitrião o economista Fernando Cavalcanti, vice-presidente da NWADV, que abre a casa no Lago Sul para homenagear o amigo e sócio. A noite promete contar com a presença de 250 convidados, regada a champanhe francês e muita gente importante.

Foto: Reprodução