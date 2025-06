V Rooftop é inaugurado com evento no Lago Sul

Foi movimentada a inauguração em Brasília do V Rooftop, novo espaço que se propõe a ser referência em exclusividade e experiências autênticas para eventos de até 150 convidados. Localizado no alto de um prédio na comercial da QI 3 do Lago Sul, a abertura oficial ocorreu em uma noite prestigiada e reservada para convidados, marcada por novidades e por conexões significativas, além de uma vista privilegiada da capital federal.

Com ambientação cuidadosamente planejada, o V Rooftop está chegando, de acordo com os proprietários, para se posicionar como um ponto de encontro voltado a um público exigente, que valoriza estética, bem-estar e experiências memoráveis. Além de um mini campo de golfe que surpreendeu quem viu pela criatividade. A inauguração marca o início das atividades do espaço, que já desponta como um dos mais promissores da cidade.

Fotos: Arquivo Pessoal