Unidas pela saúde da mulher, candidato, um triste adeus e zero e dez

O Outubro Rosa, mês de conscientização do câncer de mama, foi encerrado oficialmente no final do mês passado. Agora estamos no Novembro Azul, mês de conscientização para a saúde masculina, que reafirma a importância de focar a atenção nos tumores urológicos. Mas gostaria de destacar o exemplo e a dedicação de médicas da capital, que estão atuando em favor da saúde da mulher no Hospital de Base, principal unidade de saúde pública do Distrito Federal. Trabalhos que merecem aplausos.

O hospital realizou no último mês um mutirão de cirurgias ginecológicas e de câncer de mama. O Outubro Rosa reuniu uma força tarefa no centro cirúrgico do Base, com a participação de médicas mastologistas, ginecologistas e anestesiologistas, entre as quais muitas ex-colaboradoras, hoje aposentadas, que se dispuseram a trabalhar voluntariamente na campanha. E assim ajudaram a operar quase 60 pacientes do ambulatório da mulher do HBDF, que estavam aguardando pela realização de suas respectivas cirurgias.

Entre as participantes da ação estão as médicas Renata Maluf, chefe da Ginecologia Oncológica do Hospital de Base, e Natália Polidorio, chefe da Mastologia do HBDF. Com muita dedicação elas contribuíram para o sucesso da ação. “Conseguimos diminuir muito a fila de espera tanto para a realização dos exames quanto para as cirurgias. Hoje, com grande alegria, podemos dizer que nossa força tarefa foi cumprida com êxito principalmente por ter sido um trabalho realizado m equipe”, disse Renata Maluf.

CANDIDATO

O ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do DF, advogado Anderson Torres, está de olho nas eleições do próximo ano. Ele afirmou que será candidato ao Senado Federal, pelo Distrito Federal, em 2022. Anderson falou sobre o assunto no último fim de semana com uma jornalista, em uma conversa informal, durante a Feira do Japão, realizada no Clube do Congresso.

ABERTURA

Após uma restauração moderna, cheia de detalhes artesanais e de alta tecnologia, o Teatro do hotel Copacabana Palace, do grupo Belmond, no Rio, abriu suas cortinas para o primeiro espetáculo desde sua reforma. Na estreia na noite da última sexta-feira, o teatro do Copa recebeu convidados para um pocket show com apresentações musicais diversas, que agradaram a todos os gostos.

B’DAY

A semana começa de maneira especial, com muitos cumprimentos, mensagens, presentes e felicitações para os aniversariantes desta segunda-feira: o assessor diplomático André Capella, o jornalista Paulo Barros, a colunista capixaba Donatella Coser, a terapeuta Ana Lima, o engenheiro e empresário Rachidh Homsi, a jornalista Karen Lopes e o advogado Fernando Lima.

Sônia Silveira, vice-presidente da Cifarma Medicamentos, entre Ivana Menezes, o dermatologista Rogério Ranulfo e Henrique Bezerra no talk show sobre o Outubro Rosa na Clínica Rogério Ranulfo de Goiânia

UM…

O triste acidente que vitimou a cantora Marília Mendonça foi sem dúvida um choque para o Brasil. Não há quem não tenha ficado comovido e triste com a morte da artista, de sua equipe, do piloto, que era de Brasília, e do copiloto do avião. Um aperto e angústia no peito, como se fosse um familiar ou amigo próximo de todos nós. Sentimentos de profunda tristeza, luto e também de solidariedade.

…TRISTE…

Episódio que mais uma vez nos deixa claro, que quando Deus chama, não tem como não atender aos seus desígnios. Difícil para todos nós lidarmos com a morte e com a perda de alguém próximo, ainda mais jovem e cheia de vida pela frente. São as peças que a vida prega, e que por mais que não gostemos de ouvir falar do assunto, temos sim que estar preparados para quando chegar o nosso dia de partir.

…ADEUS

Com dinheiro ou sem dinheiro, com fama ou no anonimato, com poder ou na simplicidade, não há como escapar. Independentemente da posição social, da situação financeira ou da religião, todos nós estamos sujeitos às surpresas da vida e mais tempo ou menos tempo também teremos que partir. Nossos sentimentos para todos que padeceram nesta triste tragédia e que Deus conceda um bom lugar para todos.

BATE-PAPO

Duas brasilienses de destaque vão bater um papo numa live especial no Instagram, hoje, às 18h. Isadora Pantazopoulos (@isadorameditalia), que é estudante de Medicina na La Sapienza na Universitá de Roma, e Renata Bueno (@renata_bueno23), que foi a primeira deputada brasileira na Itália, entre 2013-2018. Na pauta, o sonho de estudar fora e a situação dos alunos brasileiros na Itália durante a pandemia.

DEZ

Para a jovem líder indígena Txai Suruí, que foi a única brasileira a discursar na abertura da COP26, a Conferência da ONU. Falando em inglês, ela foi bastante aplaudida. Atualmente, políticos e personalidades de todo o mundo tem voltado a atenção para o discurso da brasileira sobre as questões ambientais e indígenas.

ZERO

Para a não atenção dada a causa indígena no Brasil. Infelizmente por aqui eles não são escutados. Precisam externar no exterior os problemas que enfrentam para ter a atenção devida. A comunidade indígena no país foi uma das que mais sofreram e vem sofrendo com a pandemia de covid-19, que ainda tem causado mortes.

Fotos: César Rebouças e Arquivo Pessoal