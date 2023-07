Um ano de Antonela, compromisso e político atuante na coluna do dia

O casal de advogados Paulo e Rebeca Burjack recebeu cerca de 140 convidados no espaço de eventos Patú Anú, no Setor de Mansões do Park Way, para celebrar o primeiro aniversário da filha Antonela. Com o tema Jardim Encantado, os convidados se surpreenderam com a decoração repleta de flores e animais do bosque.

Lucélia Egídio, que veio da Estados Unidos para o aniversário da neta, com Cheila Wóbido

O buffet, do próprio espaço, foi elogiado pelo prato principal, Pirarucu com purê de batata roxa, perfeitamente harmonizado com o prosecco Toso geladinho. O bolo do cake designer Douglas Marchione, as pipocas da Tribeca e os doces de Pati Piva deram um toque especial à tarde, animada pelo cantor Rogério Midlej e banda.

O empresário goiano Heribaldo Egídio e a namorada Denise Resende entre os convidados

No meio da tarde, baloeiros estilizados entraram no salão, com a música Aquarela do Brasil, seguida da canção Trenzinho Caipira. Na sequência, os convidados entoaram os parabéns. Convidados de Goiânia também marcaram presença na comemoração, que contou com cerimonial de Tiago Correia e drinques criativos do Due Bar.

COMPROMISSO

Mal chegou de Bruxelas, na Bélgica, onde participou da cúpula que reuniu países da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) e da União Europeia (UE), o presidente Lula já tem outra viagem. No dia 23, ele segue para São Paulo, onde participará do evento de posse da nova diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC.

SAÚDE

A farmacêutica AbbVie e o Ministério da Saúde assinaram novo acordo para o fornecimento de upadacitinibe para pacientes do SUS. O medicamento de via oral é usado para tratar artrite reumatoide e outras doenças imunomediadas. Podem ter acesso ao medicamento pelo SUS pacientes com artrite reumatoide que receberam prescrição médica.

POLÍTICO…

O deputado federal Átila Lins assumiu no último dia 1º de julho a presidência do Grupo de Parlamentares Latino-Americanos e do Caribe da União Interparlamentar, em virtude do afastamento do senador Blas Llano, do Paraguai. O Grulac representa 25 países da América Latina e Caribe, integrando a estrutura da UIP, que tem sede na Suíça.

…ATUANTE

O decano da Câmara dos Deputados tem ocupado desde 2012 posições de destaque no organismo parlamentar, tendo sido vice-presidente do Grulac, membro do Comitê Executivo que ajuda a administração da UIP mundial, membro da Comissão Permanente para Assuntos das Nações Unidas e, hoje, exercendo a vice-presidência do Grupo Brasileiro da UIP.

CHEIRO BOM

O próximo chef a comandar a cozinha do Projeto Hidden, de 20 a 22, será João Lucas. Ele promete uma comida afetiva com a autenticidade da culinária italiana. Entre as delícias, uma polenta cremosa com ragu de ossobuco defumado e fusili com pesto. Localizado na antiga Casa Manchete, no SIG, o Hidden é um projeto itinerante que ficará até setembro.

EDUCAÇÃO

Para marcar o início do segundo semestre letivo de 2023, a Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) vai realizar o 1º Encontro de Formação Docente PUCPR Acolhe, evento virtual aberto a professores de todas as instituições de ensino superior. Transmitido pelo YouTube, as reuniões estão marcadas para o próximo dia 24, a partir das 9h.

BEM NA FOTO

A edição 2023 do Festival Mês da Fotografia promete movimentar a cena fotográfica e cultural de Brasília com uma programação diversificada com exposições, workshops, palestras com convidados locais e nacionais e apresentações de artistas da cena musical da cidade. A abertura será no dia 3 de agosto, no Museu da República, na Esplanada dos Ministérios.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Fotos: César Rebouças