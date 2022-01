Tarde de inauguração, pequena pausa, cautela, investimento e luto na coluna

A empresária brasiliense Márcia Matos, que comanda em Brasília a rede de óticas Tecnótica, recebeu convidados ao lado de familiares para a inauguração de mais uma Tecnótica, desta vez na 304 Sul. “Este ano comemoramos 50 anos de empresa, um negócio familiar, que caminha para ser comandada pela 3ª geração, e a abertura desta loja marca esse momento”, disse Márcia. O local conta com novo layout, projetado pela Choque Design. A DJ Mica animou o evento.

Márcia Matos recebendo Frederico Braga e Rosa Guimarães na tarde de abertura

PEQUENA PAUSA

O titular da coluna faz uma curta pausa para as férias neste mês de janeiro, a partir de hoje, dia 14. O jornalista e fotógrafo César Rebouças assumirá interinamente na segunda-feira, dia 17, e segue até o próximo dia 31, quando retorno com as baterias recarregadas e cheio de novidades para o ano que acaba de começar.

CAUTELA

Por conta da pandemia de covid-19, em especial a variante ômicron em crescimento no Brasil, a empresária Mayra Perin decidiu cancelar a megafesta que iria brindar a chegada de seus 40 anos no próximo dia 1º de fevereiro. Como comentou com a coluna, o momento é muito delicado para a realização de grandes eventos.

INVESTIMENTO

O Sebrae vai destinar R$ 23,7 milhões para projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) de startups, micro e pequenas empresas realizados em parceria com a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial . O acordo entre as duas instituições foi assinado ontem durante o evento Innovation Rio Week.

LEITURA

Após lançar seu novo livro Infinitos Segredos – Contos, Crônicas e Poesias pela Editora Livr(a) nas plataformas online e também na bienal do livro, a autora, palestrante e atriz Kristhel Byancco estará presente na segunda-feira (17), na livraria Travessa, no Rio de Janeiro, para uma noite de autógrafos. A obra traz 198 páginas.

FICA A DICA

Quem estiver em Los Angeles nos próximos meses, o The Hedges Collection e o Hotel Bel-Air apresentam exposições com os artistas Andy Warhol e Maripol. As mostras acontecerão no saguão do Bel-Air e na suíte 361 até 14 de abril, e mostrarão o melhor da vida noturna de Nova York com imagens nunca antes vistas de Andy Warhol.

CONQUISTA

O ex-senador Agripino Maia e a mulher Anita estão transbordando de felicidade. É que o neto mais velho do casal, Lucas, foi selecionado para estudar na Universidade de Oxford, na Inglaterra. O rapaz foi um dos três alunos do Harris School de Londres a conquistar a vaga. Passando a pandemia, os avós pretendem visitar o neto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

LUTO

A coluna se solidariza com a amiga Sheila Gonçalves pelo falecimento do marido, o subprocurador-Geral da República aposentado Marinho Mendes Domenici que nos deixou. O velório será nesta sexta-feira, a partir das 14h, na capela 5 do cemitério Campo da Esperança na Asa Sul, encerrando às 16h. Nossos sentimentos.

RISO GARANTIDO

Tem um perfil de humor no Instagram que vem chamando a atenção nas redes e rendendo boas gargalhadas a quem costuma acessa-lo. Trata-se do @socialitefalida, com muitas frases, memes e vídeos, que em tempos tão pesados de pandemia e tragédias, vem trazendo descontração, leveza e a garantia de boas risadas.

GELO

O Brasil celebra quarenta anos do Programa Antártico Brasileiro. Em 1982 e 1983, foi realizada a 1ª Operação Antártica Brasileira, seguida do estabelecimento, em 1984, da Estação Antártica Comandante Ferraz, reinaugurada em 2020. O Brasil integra o grupo de 29 países com status de Parte Consultiva do Tratado da Antártida.

Fotos: Alice Leite