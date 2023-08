Carnaval do Salgueiro é apresentado em evento com a presença de brasilienses

O carnavalesco Edson Pereira, mais uma vez a frente do desfile da escola de samba Acadêmicos do Salgueiro no Carnaval 2024, no Rio de Janeiro, apresentou a sinopse do próximo enredo: Hutukara – Brasil, terra indígena, que valorizará a cultura Yanomami. Participaram como convidados, no camarote da presidência, o promoter brasiliense Tiago Correia e uma comitiva de 25 brasilienses, que acompanharam o ensaio na quadra da escola.

Princesa Rhuanda Monteiro

Tia Glorinha

Passista Patrícia Miranda

Fotos: Anderson Borde