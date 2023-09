Semana especial, jogo confirmado e agenda cheia entre os destaques da coluna

A segunda-feira começa de maneira bastante especial para uma das personalidades mais queridas do circuito social do Distrito Federal. Cleucy Meireles de Oliveira completa mais um ano de vida, hoje, recebendo felicitações da família e dos amigos, principalmente do marido, o empresário e ex-senador Luiz Estevão.

Amanhã (19), Cleucy e Luiz Estevão também têm outro motivo especial para brindar. O casal festeja na intimidade a chegada dos 48 anos de uma feliz união. Amiga de longa data de Cleucy, Claudia Salomão, no decorrer do mês, como tradicionalmente faz, deve homenagear merecidamente a querida aniversariante.

JOGO CONFIRMADO

Ao que tudo indica está confirmado para o final do mês de outubro, no Estádio Nacional Mané Garrincha (Arena BRB), a partida Flamengo – Santos. De acordo com um integrante da CBF em conversa com a coluna, o empecilho que seria o mau estado da grama do campo será resolvido.

FAMOSO

Convidados internacionais marcaram presença no casamento dos brasilienses Sylvia Marcondes Ferraz Venâncio e Rafael Alfinito, no último fim de semana em Paris. Entre os convidados estava o estilista Christian Louboutin, amigo da mãe da noiva Maria Pia Marcondes Ferraz.

NÚMEROS DELAS

O Brasil está em oitavo lugar no ranking mundial de mulheres proprietárias de criptomoedas. Cerca de 6,63% da população feminina possui cripto. A pesquisa da Forex Suggest analisou estatísticas globais de posse e porcentagem de mulheres em posições de liderança no segmento.

BEM-ESTAR

A Faculdade Anhanguera de Brasília promove hoje, a partir das 19h, um evento totalmente gratuito voltado para o autocuidado mental e alimentar. Serão realizadas as palestras A importância do autocuidado para a saúde mental e também Alimentação saudável.

AGENDA…

Em Nova York para participar da Assembleia Geral das Nações Unidas pela oitava vez, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem encontro marcado esta semana com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Lula e Biden se encontram nesta quarta-feira, dia 20, pela manhã.

…CHEIA

Na ocasião, será lançada uma iniciativa global para promoção do trabalho decente. A movimentada agenda de compromissos de Lula também incluirá eventos ligados à ONU, reuniões bilaterais com líderes de outros países e representantes de entidades internacionais.

NOIVAS REUNIDAS

A grife de noivas Santis realiza lançamento de coleção para comemorar dois anos. Serão 17 criações autorais de Elizabeth Santos, que serão apresentadas em uma grande festa para convidados, no próximo dia 20, no Espaço Monumental, no Setor de Clubes Sul.

Foto: Lincoln Iff