Secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani, promove evento beneficente

O primeiro dia de dezembro, último mês do ano, já começou de maneira especial para a secretária de Justiça e Cidadania do DF, Marcela Passamani. Ele reuniu 35 mulheres no restaurante Soho para mais um encontro especial do projeto Juntas por uma Causa, idealizado por ela com o propósito de fortalecer redes de solidariedade e mobilização social.

Margot Albuquerque, a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani, e Andressa Soares

Empresárias Luiza e Fabiani Christine com Sarah Tolentino

A noite foi marcada por uma oficina de guirlandas de Natal, intitulada Guirlanda com Propósito para 2026, conduzida por Fabiane Christine e Luiza Lima, da Remembear, que encantaram as participantes com criatividade, significado e momentos de puro encantamento. O restaurante Soho ofereceu o jantar preparado com capricho para o grupo de convidadas.

Desembargadora federal Daniele Maranhão e a advogada Guiomar Feitosa





Empresária Juliana Barbosa

O momento mais inspirador da noite foi a apresentação do Instituto Social Graça DF, que reforçou seu propósito de acolher, fortalecer e transformar vidas por meio da empatia e da solidariedade. Realizado mensalmente, o Juntas por uma Causa propõe experiências que ampliam o impacto social, fortalecendo os laços de união entre as mulheres de Brasília.