Salão de vinhos movimenta a Embaixada da Itália em Brasília

O embaixador da Itália no Brasil, Francesco Azzarello, e Sueli Maestri, idealizadora e curadora da Vini D’Italia – Salão do Vinho Italiano, receberam no último dia 10, convidados na sede da Embaixada da Itália, em Brasília, para um importante evento de degustação dos melhores vinhos italianos produzidos no país.

Janete Vaz e Bertha Pellegrino

Participaram do concorrido evento, quinze das maiores importadoras e representantes do mercado de vinhos (sendo três vinícolas brasileiras de descendência italiana), que apresentaram cerca de 157 rótulos provenientes de 12 diferentes regiões da Itália. O público presente provou e aprovou boa parte dos vinhos servidos.

Tainá Wanderley e Davide Castellani

Segundo o embaixador Azzarello, “o mercado brasileiro está passando por uma fase de profunda e positiva transformação e tomando consciência do valor de um bom copo de vinho. No ano passado, devido à forte expansão do consumo da bebida, o Brasil alcançou a 14ª colocação como mercado mais atraente globalmente”.

A curadora Sueli Maestri, ítalo-brasileira, que mantém fortes relações com produtores de vinhos de toda a Itália – já que anualmente viaja para o país para visitas técnicas às vinícolas – está à frente do projeto desde a concepção em 2017, sendo concretizada a primeira edição em 2018. Ela foi bastante cumprimentada pelo evento.

MODERNIDADE

O PIX veio mesmo para facilitar a vida de muita gente. E a popularidade da sistema de pagamento tem sido tão grande, que até pedintes nos sinais estão exibindo o número do PIX pessoal para receber doações. Vendedores nos sinaleiros também vendem via PIX, entregando o produto e recebendo o pagamento através da ferramenta.



PÉS…

Empresária de Brasília está fazendo sucesso no OnlyFans. Para quem ainda não sabe, trata-se de um serviço de conteúdo por assinatura com sede em Londres, no Reino Unido. Criadores de conteúdo podem ganhar dinheiro de outros usuários do site que assinam seu conteúdo, muitas vezes nudes.

…SENSUAIS

Pois bem, a empresária brasiliense fez um perfil que costuma alimentar com fotos de seus pés. Voltado para os podolatras, diariamente ela posta o pé em diferentes situações. Dia desses conversando com a coluna, ela afirmou que o que começou como brincadeira virou business, rendendo bons trocados mensalmente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

INFLAÇÃO

Os norte-americanos que celebram o Thanksgiving, pagam, em média, US$ 1,5 pelo quilo do peru, uma tradição na mesa do dia 25 de novembro. Já por aqui, os brasileiros estão tão assustados, mas tão assustados com os preços cobrados da iguaria que já pensam em descartar a ave na noite de Natal, por opções mais em conta.

BELEZA

O médico brasileiro André Moreira, dermatologista especialista em peles negras e pardas, idealizou uma série de vídeos com mulheres que revelam os seus cuidados de beleza diários. O trabalho irá ao ar nos canais do médico e celebra o Dia Nacional da Consciência Negra, comemorado sempre no dia 20 de novembro.

NAS ALTURAS

Quem deixou para a última hora a compra de passagens aéreas para o Réveillon no Brasil e até mesmo exterior está vendo os preços dispararem às alturas. Há quem encontrou o valor de uma perna para Paris em classe econômica pela bagatela de R$ 8,5 mil. Isso sem falar no Nordeste brasileiro, com preços impensáveis.

EM GRANDE…

Depois de quase dois anos fechado para o grande público, o Centro de Convenções Ulysses Guimarães reabre no dia 3 de dezembro com o show do Nando Reis, que canta o melhor da música brasileira. Na ocasião, será lançando o camarote UM, espaço amplo, com banheiros privativos e serviços de open food e open bar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

…ESTILO

Quem assinará o menu do local é o chef Marcelo Petrarca, querido pelos brasilienses por levar à mesa requinte e muito sabor. “Cultura, gastronomia, conforto e segurança. É esse tipo de entrega que queremos oferecer”, afirma Marcelo Piano, à frente da Upiano Entretenimento, idealizador do espaço.

Fotos: César Rebouças