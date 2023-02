Sabrina Sato rouba a cena na primeira noite de desfiles em São Paulo

O look contou com styling de Pedro Sales e beleza Krisna Carvalho com maquiagem Beleza na Web

A apresentadora e musa do carnaval, Sabrina Sato, roubou a cena e parou tudo na primeira noite dos desfiles de São Paulo no Camarote Bar Brahma, no Anhembi, nesta sexta-feira (17). Rainha do espaço, ela deu show de simpatia e atendeu os fãs que aguardavam para tirar fotos. A mãe de Zoe ainda aproveitou para assistir à apresentação do cantor Péricles, vestindo um body vermelho e branco, além de um chapéu de cowgirl na mesma cor.

Sabrina foi a sensação da Gaviões da Fiel que saiu na madrugada

Após aparição no camarote, a rainha de bateria da Gaviões da Fiel seguiu para a concentração. Para a avenida, ela usou uma fantasia intitulada Dragão de São Jorge, produzida pelo estilista Henrique Filho, que assinou todas as suas fantasias de carnaval. O look contou com styling de Pedro Sales e beleza Krisna Carvalho com maquiagem Beleza na Web. A produção causou frisson no sambódromo do Anhembi, na capital paulista.

A apresentadora foi a rainha do Camarote Bar Brahma

“Nessa corrente eu sou mais um Guerreiro de São Jorge, mensageiro de Ogum! Santo adorado em diversas partes e por gente de diferentes crenças, São Jorge, hoje, abençoa e protege o desfile da nação corinthiana. Entraremos na avenida com a força e a determinação de São Jorge. Unidos pela paixão pelo Carnaval e pela fé em Jorge, vamos fazer história essa noite”, disse ela pouco antes de entrar na avenida. A escola foi a última desfilar.