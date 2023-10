Rebeca e Paulo Burjack estão na contagem regressiva para chegada de filho

O casal Rebeca e Paulo Burjack (foto), na doce espera de Eduardo, passou curta temporada em São Paulo para finalizar o enxoval do novo herdeiro. Hóspedes do Rosewood, eles compareceram também à festa beneficente em benefício do Masp, com show de Vanessa da Mata, realizada na capital paulista. Eduardo tem previsão de chegar ao mundo em fevereiro do próximo ano para fazer companhia para a irmã Antonela.

Foto: Arquivo Pessoal