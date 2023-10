Rasante do ator Thiago Lacerda em Brasília entre os destaques da coluna

O ator Thiago Lacerda (foto) e a esposa, a atriz Vanessa Lóes, deram rasante por Brasília no último fim de semana. Eles visitaram as lojinhas da Torre de TV, no sábado, onde o artista simpaticamente posou para fotos com fãs e fez algumas compras de artesanato. Antes, Thiago, a esposa e familiares foram visitar os parques localizados em Cristalina, no estado de Goiás.

CAFÉ COM LEITE

O deputado federal Gilvan Máximo recebe jornalistas na próxima quinta-feira, dia 19, para o Café com a Imprensa. O encontro ocorrerá no auditório da Câmara dos Deputados e tem como objetivo apresentar ações desenvolvidas em seu mandato.

NAMORANDO

Coisas do coração. A empresária Ana Araújo, integrante de família de pioneiros de Brasília, após anos de viuvez, está com o coração ocupado. Ela e o empresário Evandro Castro estão namorando e frequentando juntos os eventos sociais da capital.

CLIMA BAIANO

A atriz Juliana Paes tirou alguns dias de relax com a família no vilarejo de Santo André, na Bahia, no Campo Bahia Hotel Villas Spa, no último fim de semana. No final do mês, será a vez de um grupo de brasilienses aterrissar no local para um evento.

REABERTO

Dica para o brasiliense que for para o Rio de Janeiro. O Museu Carmen Miranda, no bairro do Flamengo, foi reaberto após dez anos fechado, totalmente renovado. Além da reforma e da revitalização do local, o acervo da Pequena Notável foi restaurado.

Foto: Arquivo Pessoal