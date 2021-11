Quitéria Chagas comemora o Dia da Consciência Negra em feijoada

De Milão direto para a quadra da Império Serrano, em Madureira, no Rio de Janeiro. Foi assim que a dançarina e modelo Quitéria Chagas comemorou o Dia da Consciência Negra na agremiação, da qual é rainha da escola, ao participar da Feijoada Imperial. A Feijoada Maravilha, além de contar com Quitéria, ainda teve a apresentação de seguimentos da escola, como o show da bateria da Império Serrano com o samba-enredo “Mangangá”, do carnavalesco Leandro Vieira, que será apresentado no próximo carnaval.

Com vinte anos marcando presença no Carnaval e na festejada Império Serrano, e eterna rainha da bateria, Quitéria assumiu um novo posto na agremiação: novamente o de rainha. Referência do movimento negro no mundo do samba, ela é embaixadora do samba pela Federação Nacional das Escolas de Samba (Fenasamba) e engajada na luta por políticas públicas para a cultura. Recentemente, fez parte da defesa na Câmara dos Deputados pela aprovação da Lei do Dia Nacional da Mulher Sambista, que está em tramitação final.

Foto: Roberto Filho