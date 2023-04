Presidente Luiz Inácio Lula da Silva quer entrar em boa forma

Nutricionista brasiliense Clayton Camargos recebeu convite para fazer uma consulta com Lula através de um vídeo gravado no Palácio do Planalto

O nutricionista Clayton Camargos foi surpreendido na semana passada com um vídeo de ninguém menos que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, falando da vontade de entrar em forma e que aguarda para breve, assim que a sua agenda permitir, uma consulta com o profissional, conhecido por atender autoridades da capital. “Clayton, acabei de almoçar com o Vital. Ele falou bem de você, te elogiou, mostrou como ele está magro por sua causa. E eu falei, Vital você vai ter que convencer o Clayton a vir fazer uma visita aqui, para ele poder fazer uma consulta para eu perder um pouco da barriga. Depois dos 70 anos é mais difícil perder barriga”, disse Lula. O vídeo foi feito no Palácio do Planalto pelo ministro do TCU, Vital do Rêgo, paciente de Clayton Camargos. O nutricionista também cuida da boa forma do presidente do TCU, ministro Bruno Dantas, e também da ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, além de outros nomes dos mundos político, diplomático e empresarial. Fotos: Reprodução