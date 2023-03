Presidente Lula ganha milhares de seguidores na plataforma de microblog Koo

A plataforma de microblog Koo anunciou que a conta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (LulaOficial), ultrapassou 250 mil seguidores. A chegada do Koo ao Brasil no fim do ano passado foi surpreendente, com milhões de pessoas fazendo download do app nas primeiras 48 horas de sua estreia.

A conta do presidente Lula está aproveitando uma série de recursos exclusivos da rede social, incluindo a permissão de multi-idiomas, para que sejam feitas postagens em diversas línguas. O presidente tem postado em inglês, português, hindi, alemão, italiano e espanhol, entre outros idiomas.

Mayank Bidawatka, o cofundador do Koo

“Estamos muito felizes em ver que a conta do presidente cresce aqui todos os dias. Com Lula criando em múltiplos idiomas, ele consegue ter seguidores fora do Brasil também. Enquanto o Koo cresce globalmente, também aumenta seu alcance”, disse o cofundador do Koo, Mayank Bidawatka.

Foto: Ricardo Stuckert, Getty Images e Reprodução