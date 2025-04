Presidente do TCDF, Manoel de Andrade, conduz sessão solene em homenagem do Dia do Jornalista

O Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) realizou na manhã da última segunda-feira (14) uma prestigiada Sessão Solene em celebração ao Dia do Jornalista. O encontro foi marcado pelo reconhecimento do papel da imprensa no Brasil como pilar do controle social e da democracia no país. O evento reuniu grandes nomes do jornalismo local e nacional, além de membros integrantes do Plenário, reafirmando o compromisso total da atual gestão da Corte com a promoção da informação clara e sobretudo da transparência dos seus atos.

Durante a abertura da solenidade, o presidente do TCDF, conselheiro Manoel de Andrade, ressaltou a importância dos jornalistas para uma sociedade mais atuante. “Não existe democracia sem imprensa livre. Vocês são um termômetro do nosso trabalho. Queremos falar mais com a população do DF e sabemos que a imprensa é uma dessas pontes”, destacou. Na sequência, a chefe da Assessoria de Comunicação do TCDF, Polyana Brant, enfatizou o papel da Corte de Contas e da imprensa na construção de uma sociedade melhor.

Profissionais do Jornal de Brasília também foram homenageados na ocasião. O titular da Coluna Marcelo Chaves, o colunista político Eduardo Brito e o editor do portal do Jornal de Brasília Lindauro Gomes receberam a honraria entregue pelo presidente do TCDF, Manoel de Andrade. Ainda no evento, o secretário de Relações Institucionais do TCDF, conselheiro André Clemente, elogiou o empenho da chefe da Assessoria de Comunicação da Corte não apenas pela realização do evento, mas no trabalho diário à frente da Ascom do Tribunal.