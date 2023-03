Presidente do STF, ministra Rosa Weber começa a semana com agenda intensa

A presidente do STF, Rosa Weber (foto), começa a semana com a agenda de trabalho e de compromissos bastante movimentada. A ministra participa hoje do seminário Protocolo para julgamento com perspectiva de gênero: teoria e prática, no STJ. Em seguida, a magistrada terá audiências no Gabinete da Presidência com o ministro Jorge Messias, entre outros nomes de destaque.

Amanhã, Rosa Weber estará presente na cerimônia de abertura do evento em comemoração aos 30 anos da Advocacia-Geral da União, no Centro Internacional de Convenções do Brasil. E na próxima quarta (8), participará de audiência no Salão Branco, com João Renato Leone Bonaldi, para a entrega do Manifesto pela Liberdade de Pessoas LGBTI+ e do Manual de Comunicação LGBTI+.

Foto: Reprodução