Posse de Cristiano Zanin, no STF, entre os destaques da coluna

Uma das posses mais concorridas dos últimos anos é a que na próxima quinta-feira conduzirá o advogado Cristiano Zanin (foto) ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). O corre-corre atrás dos convites é intenso, mas até pelo espaço comportar um número restrito de convidados, está sendo muito selecionado.

Logo após a solenidade de posse e os cumprimentos que devem reunir cerca de 350 convidados, boa parte composta por autoridades, Zanin será homenageado com um jantar de adesão pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB). Evento que também está sendo muito concorrido e que promete movimentar a capital federal.

ESTADO CIVIL

A advogada Carolina Pellegrino e o advogado Michel Saliba não estão mais juntos. O casal decidiu pela separação e cada um está seguindo o seu caminho. Os amigos apoiaram a decisão de ambos. Carolina, agora solteira, segue no próximo mês para a Europa, na companhia da mãe Bertha e do irmão Pedro. Dias de relax na Itália.

TECNOLOGIA

O Instituto de Pesquisa e Estatística do DF (IPEDF) promove, nos dias 2 e 3 de agosto, o 1º Encontro de Tecnologia, Inovação, Governança e Metodologias Ágeis, com palestras e debates sobre governança de Tecnologia da Informação; legislação sobre a Lei de Proteção de Dados.

CONFETE

A advogada Sônia Gontijo, o médico Caio Mendonça, o nutricionista preferido dos políticos, Clayton Camargos, e o apresentador Antônio de Castro estão na turma de brasilienses que passarão o carnaval de 2024 no Rio de Janeiro, no grupo organizado pelo RP Tiago Correia. Todos se hospedarão no Hotel Nacional em São Conrado.

DANÇA

A edição especial do Movimento Internacional de Dança (MID), o mais importante festival de Dança do Centro-Oeste, acontece de 19 de agosto a 10 de setembro, com coreografias apresentadas em teatros e ao ar livre, como o CCBB e o Espaço Cultural Renato Russo. Tudo com apresentações de companhias internacionais e nacionais.

Foto: Arquivo Pessoal