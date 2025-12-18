Padrinhos do bem, Ano-Novo, Natal, rolha e cultura entre os destaques da coluna

O advogado Marcos Joaquim Alves e a esposa, a empresária Mayra Perin, são padrinhos da campanha solidária de Natal do Jornal de Brasília, promovida pelo JBr do Bem, responsável pelas campanhas solidárias do Grupo JBr de Comunicação. O casal colaborou com a causa. Gesto que resultou em centenas de brinquedos que serão doados para crianças carentes do Distrito Federal e do Entorno. Mayra e Marcos Joaquim passam o Natal com familiares em Brasília e logo após seguem para Angra dos Reis, onde curtem o Réveillon.

ANO-NOVO

Os restaurantes do Pontão Lago Sul estão na contagem regressiva para as suas tradicionais comemorações do Ano-Novo. Nove espaços gastronômicos do complexo de gastronomia e entretenimento do Lago Sul oferecem cardápios variados e atrações musicais diversificadas.

Em comum, animação, a vista do Lago Paranoá

e a já tradicional queima de fogos.

VIRADA

Com tradições revisitadas e uma atmosfera acolhedora, o Norton Restaurante anuncia sua programação especial de fim de ano com dois jantares exclusivos: a Ceia de Natal, no dia 24 de dezembro, e a Ceia de Réveillon, no dia 31. Instalado no segundo andar do Meliá Brasil 21, o Norton promete noites marcadas por gastronomia de alto nível e música ao vivo.

NATAL

A BSB MIX Especial de Natal chega ao Setor Sudoeste. De 18 a 22, o movimento que reúne moda, design e muito estilo criativo. Tudo estará no estacionamento da Quadra 105, com sugestões para presentes e valorizando a força criativa da produção local com foco em sugestões para presentes com personalidade. O público contará também com uma espaçosa área gourmet.

ROLHA

A Vinícola Brasília lançou o primeiro espumante produzido na capital: o BSB Rosé, nas versões Brut e Nature, feito com uvas Syrah do PAD-DF. O brunch de apresentação, assinado pela chef Nayhara Branquinho, reuniu 60 convidados

para degustações e bate-papo com produtores e sommeliers. Quem provou das bebidas aprovou, principalmente a versão rosé, muito elogiada.

TERRITÓRIOS…

Brasília dá hoje mais um passo para reforçar seu papel como polo global de design e economia criativa, reconhecida pela Unesco. A Roda de Conversa e Apresentação Brasília Hub Criativo, que será realizada na exposição Territórios Criativos – Do Brasil para o Mundo, no Pátio Brasil, é uma oportunidade de discutir e explorar o futuro criativo da capital federal.

…CRIATIVOS

O evento é uma iniciativa para consolidar Brasília como um centro de inovação e criatividade, alinhada às tendências globais. A cidade recentemente foi palco do IX ECriativo, Encontro da Rede Brasileira de Cidades Criativas da Unesco, e em março sediará o II Fórum de Cidades Criativas do Design. A inscrição é gratuita e pode ser feita no Sympla.

RÉVEILLON

O Temporâneo prepara uma virada de ano especial com o Réveillon Temporâneo 2026 – Viva o Tempo, no dia 31, na AABB. A festa terá open bar premium, atrações como Bloco Eduardo e Mônica, Banda Alma Rock e DJ Flávio Fatboy. Os camarotes já foram todos esgotados, e apenas estão disponíveis os últimos ingressos e mesas pelo site da Bilheteria Digital.