Os novos hábitos do ex-governador Arruda entre os destaques da coluna

Após divorciar-se da ex-primeira-dama, ex-deputada e ex-ministra Flávia Arruda, o ex-governador José Roberto Arruda está se dedicando mais aos exercícios físicos e também às postagens em suas redes sociais. Em seu perfil no Instagram, ele tem mostrado o seu cotidiano de atividades físicas e trabalho, bem como viagens e momentos de lazer com os filhos. O número de seguidores vem crescendo dia após dia.

CERIMÔNIAS

O Palácio Itamaraty estará movimentado amanhã com duas importantes solenidades. A realização da Cerimônia de Imposição de Insígnias da Ordem de Rio Branco e a Cerimônia de Formatura da Turma Mônica de Menezes Campos do Instituto Rio Branco, com participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e demais autoridades.

MAPA…

Brasília sediou no fim de semana passado o primeiro Congresso Autismos em Foco, que reuniu dezenas de especialistas para compartilhar informações atualizadas sobre o Transtorno do Espectro Autista. Durante o Congresso, foi lançado o Mapa Autismo Brasil (MAB) , uma pesquisa em parceria com o Núcleo de Autismo…

…DO AUTISMO

…e Neurodiversidade da Universidade de Brasília (UnB), para levantar dados concretos sobre a população com TEA no Distrito Federal e, posteriormente, no Brasil. Iniciativa defendida por Ana Carolina Steinkopf, musicoterapeuta comportamental e criadora da metodologia Uma Sinfonia Diferente.

INAUGURAÇÃO

Personalidades do mundo jurídico e político da cidade devem se encontrar no próximo dia 22 de agosto, no Lago Sul, no evento de inauguração da nova unidade do escritório Madeira, Aires e Mendes Advogados Associados, sob o comando do ex-promotor e ex-juiz federal José Carlos Madeira. A matriz do escritório fica em São Luís.

BAZAR CAPITAL

O grupo de cônjuges de embaixadores e diplomatas da Ásia e da Oceania convida o público brasiliense para um bazar de culinária e cultura dos países dessas regiões, dia 19 de agosto, no Museu de Arte de Brasília (MAB). Na ocasião, haverá apresentações folclóricas e venda de produtos típicos. A renda será revertida para caridade.

COMPRAS

Levantamento do TIM Ads revela que 52% dos consumidores do DF darão preferência ao comércio local na busca de presentes para o Dia dos Pais, em vez de comprarem via Web. Além disso, o PIX será a principal forma de pagamento: escolha de 33% dos entrevistados. Cerca de 58% das pessoas ouvidas pretendem gastar até R$ 300.

Foto: Reprodução