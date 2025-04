A inteligência artificial (IA) é uma tecnologia que está presente na odontologia digital, agilizando os tratamentos, promovendo mais qualidade, auxiliando na análise de imagens, diagnóstico de doenças, planejamento de tratamentos e gestão clínica. O odontólogo de Brasília Ulpiano Santiago que o diga. Ele está se especializando no assunto e virando referência.

Graduado pela UnB e atuando há mais de 30 anos na área, Ulpiano traz no seu DNA o empreendedorismo herdado do pai, o saudoso pioneiro Ulpiano Santiago. Quem se rendeu ao talento do odontólogo da capital foi o piloto de Fórmula 1 Max Verstappen, que em uma de suas vindas para Brasília (ele é marido de Kelly Piquet) foi atendido pelo profissional.