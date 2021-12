O noivado de Caetano Tonet Camargo com Carol Valença e muito mais na coluna

O jornalista Caetano Tonet Camargo e a empresária Carol Valença ficaram noivos. O casal celebrou o compromisso com um almoço intimista apenas para a família e os amigos mais próximos na casa dos pais de Caetano, o vice-presidente de Relações Institucionais do Grupo Globo, Paulo Tonet Camargo, e a empresária Valeska Tonet Camargo, no Lago Sul. O casal se casa em novembro do próximo ano em Punta del Este, no Uruguai. “Foi o dia mais feliz e lindo de minha vida, iniciando o sonho de construir uma vida com o meu grande amor Caetano. Principalmente podendo reunir nossa família e amigos mais íntimos”, destacou Carol.

Caetano Tonet Camargo e Carol Valença no almoço de noivado do casal

O casal entre a família dele, Carmela, Paulo e Valeska Tonet Camargo

Caetano e Carol com os avós dela, Lucia e o patriarca Valença

Ivana Valença, mãe de Carol

PADRINHOS…

O desembargador Eustáquio Silveira e a advogada Vera Carla Silveira por mais um ano serão padrinhos patrocinadores da campanha solidária de Natal do JBr do Bem, responsável pelas ações solidárias do Jornal de Brasília. Este ano a previsão é de auxiliar 24 ONGs e instituições de caridade do DF e do Entorno.

…E MADRINHAS…

O advogado Paulo Emílio Catta Preta e a empresária Elaine Catta Preta também aderiram ao projeto e serão padrinhos patrocinadores do Natal solidário do Jornal de Brasília este ano. Todo o valor arrecadado da campanha será 100% revertido na compra de brinquedos, cestas básicas e fraldas geriátricas.

…DO JBR…

Sensível a causa, a empresária Laura Oliveira, que comanda o Grupo Levvo no Distrito Federal, também está participando como madrinha patrocinadora da 9ª edição da campanha, que ajudará famílias carentes e pessoas em situação de vulnerabilidade social na capital. Este ano também serão doados produtos voltados para higiene pessoal.

…DO BEM

O casal de advogados Sara e Fabiano Fernandes, sempre solidário, abraçou a causa e integra o grupo de padrinhos patrocinadores da ação filantrópica do JBr do Bem. Natal que auxiliará ONGs, instituições de caridade e famílias em vulnerabilidade social do DF e também do estado de Goiás.

LUTO

A coluna se solidariza com a família do querido empresário pioneiro Giovanni Montanaro, que nos deixou ontem, aos 90 anos. O velório restrito para familiares e amigos mais próximos ocorrerá às 15h, na capela 6 do cemitério Campo da Esperança, onde também será realizado o sepultamento, marcado para às 15h30.

ALMOÇO-DEBATE

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, será o convidado de honra do almoço-debate que o Lide Brasília promove hoje nos salões do Brasília Palace Hotel. Presidente do Lide Brasília, o empresário Paulo Octavio será o anfitrião do encontro, que promete reunir os maiores empresários do Distrito Federal.

EDUCAÇÃO

A renomada e prestigiada Universidade de Oxford terá duas sedes no Brasil, a partir do próximo ano. O Rio de Janeiro foi a cidade escolhida. A primeira será no Instituto Carlos Chagas, para pesquisas e cursos, e a segunda focada em projetos, no Centro Cultural do Ministério da Saúde, localizado na Praça Marechal Âncora.

RETORNO

O bom filho à casa torna. Com algumas passagens pelo Jornal de Brasília, o jornalista Eduardo Brito retorna ao JBr, desta vez no comando da coluna política Do Alto da Torre. Um dos jornalistas políticos mais respeitados e experientes do DF, Brito, como é chamado pelos colegas, terá como foco a política local.

Fotos: Bruno Aguiar