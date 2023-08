Novidade no Noroeste, convidada e verde e amarelo entre os destaques da coluna

NOVIDADE NO NOROESTE

Mais um empreendimento de excelência será lançado no Setor Noroeste. Trata-se do Residencial Ennius Muniz, que ganhará evento de lançamento dia 23, na SQNW 105. O prédio leva o nome do empresário Ennius Muniz (foto), fundador da Combral Engenharia e dono da rede de perfumaria Lady e Lord.

CONVIDADA

Fabiana Ceyhan é a única jornalista brasileira que irá discursar na reunião dos BRICS, evento que acontece esta semana na África do Sul, na capital Joanesburgo. O convite partiu da organização internacional e foi intermediado pelo governo da China.

PATERNIDADE

O cirurgião plástico Silvio Mesquita comemorou duplamente o Dia dos Pais. É que nasceu Maria, a filha mais nova do médico com a dentista Lorena Mesquita. Eles já são pais do pequeno Silvio Neto e aguardavam ansiosos pela chegada da caçula.

VERDE E AMARELO

Já começaram a ser montadas as estruturas de arquibancadas e palanques, na Esplanada dos Ministérios, para o desfile de 7 de Setembro. Será a primeira festa da independência da gestão do presidente Lula e de seu vice Geraldo Alckmin.

FILHOTES

Brasília está prestes a receber uma montagem infantil ao estilo da Broadway. O musical Patrulha Canina desembarca na capital no dia 24 de setembro. Desde sua estreia, em 2016, o espetáculo já foi visto por mais de 4,3 milhões de pessoas.

DANÇA

O MID, maior evento de dança do Centro-Oeste, que acontece de 19 de agosto a 10 de setembro, tem na programação dois espetáculos infantis: Para Aqueles Difíceis de Agradar, de Lia Rodrigues; e Fica Comigo, dos goianos do Ateliê do Gesto.

VERÃO

Mirella Novaes celebra este mês 15 anos com festa no Solar do Novaes, a mansão dos avós Vera e Lourival Dantas, no Park Way. A aniversariante escolheu o tema verão. Noite com a presença de convidados de São Paulo, onde moram os avós paternos.

CORRIDA

Foi sucesso a 3ª edição da Corrida Janelas Abertas, promovida pela escola Eleva no último fim de semana, na Asa Sul. Pais e filhos se uniram pela causa e venderam 68 camisetas com renda revertida para o projeto de bolsas de estudos Janelas Abertas.

Foto: Arquivo Pessoal