Nova coleção, bisneto de JK e noite black-tie entre os destaques da coluna

DÍVIDAS

Para quem está endividado segue uma boa dica. O projeto itinerante Serasa na Estrada ficará em Brasília até sábado (21). Na capital, a inadimplência atinge mais de 1 milhão e 122 mil pessoas, cujas dívidas somam mais de R 8,5 bilhões.

BISNETO…

Prestes a completar dois meses de vida, o pequeno Lorenzo Kubitschek Bujones Macheras, bisneto de JK, virou o centro das atenções dos pais, a brasiliense radicada em Nova York, Alejandra Kubitschek Bujones, e o francês François Macheras.

…DE JK

O recém-nascido é neto da saudosa deputada e vice-governadora Márcia Kubitschek, e sobrinho da presidente do Memorial JK, Anna Christina Kubitschek. Os pais do bebê se conheceram durante o mestrado na Universidade de Columbia, e se casaram.

ICÔNICO

Monumento mais visitado da capital federal, o Templo da Boa Vontade completa 34 anos. As festividades ocorrem durante todo este mês de outubro, mas se intensificam nos dias 20 e 21, com uma programação com exposições, palestras e meditação.

UMA NOITE…

Mais um evento beneficente vindo pela frente. É o Gala GPS Foundation, que este ano será realizado em parceria com o NW Group, do advogado Nelson Wilians, que está apoiando a causa ao lado do sócio, o economista e empresário Fernando Cavalcanti.

…BLACK-TIE

O jantar de gala será realizado no dia 8 de novembro, na casa de Fernando, no Lago Sul. Serão apenas 250 lugares disponíveis na noite que contará com leilão solidário e shows do cantor Alexandre Pires e do tenor Thiago Arancam, entre outras atrações.

Radicado em Brasília, o conde italiano Pierdonato Dona Dalle Rose, ao lado da esposa Giselle, promove dupla comemoração no último dia do ano. Ele recebe na casa da família, no Lago Sul, para brindar o seu aniversário e também o Ano-Novo.

ARTE E…

A Casa do Saber, plataforma online com mais de 280 cursos nas áreas de psicanálise, filosofia, história, artes, ciências, gestão em negócios e autoconhecimento, lançou recentemente cursos especiais sobre literatura. A programação conta com clássicos…

…LITERATURA

…da literatura mundial, como Cem Anos de Solidão, de Gabriel García Márquez; Fausto, de Goethe; O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde e Dom Quixote, de Miguel de Cervantes; ministradas por professores reconhecidos no Brasil.

TRINTA E QUATRO

Essa semana começam as comemorações do 34º aniversário de Samambaia. A segunda região administrativa mais populosa do DF está com uma programação intensa. São seis dias de festa, desde shows a atividades físicas no estacionamento do Estádio Rorizão.

TEATRO

O Festival Dulcina chega à sua 3ª edição com 17 peças de todas as regiões do país, convidado internacional e homenagem a Alexandre Ribondi. O evento vai movimentar o quadradinho e várias regiões administrativas do Distrito Federal como Gama, Plano Piloto, Ceilândia, Samambaia e Taguatinga, de 10 a 19 de novembro.

Foto: Fabrizio Pataro