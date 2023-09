Nova coleção, ajuda amiga, luto e inspiração entre os destaques da coluna

A Breton, referência no segmento de móveis de luxo há mais de 50 anos, realizou no último dia 5 um coquetel em seu espaço no Shopping Casapark para celebrar toda a potência do design brasileiro e a chegada de sua coleção Borogodó, principal lançamento do ano, em Brasília. O evento foi voltado para arquitetos, designers, e influenciadores locais.

CORRIDA

A 2ª etapa do Circuito BRB de Corrida de Rua está com inscrições abertas. Prevista para o dia 17, a etapa Torre de TV – BRB 57 anos, promovida pelo Banco de Brasília (BRB) em parceria com a Dominium Produções, conta com vários circuitos.

EFICÁCIA

Pesquisa realizada pela Associação dos Delegados de Polícia do Brasil (Adepol do Brasil) mostra que 77,07% dos inquéritos instaurados em 2022 no Centro-Oeste foram solucionados. A Associação dos Delegados de Polícia do Brasil tem sede em Brasília.

AJUDA…

A Embaixada do Japão oficializou, em cerimônia realizada esta semana, uma doação no valor de cerca de R$ 306 mil para a ampliação de uma creche que atende a população carente de Itapoã. A contribuição do governo do Japão será utilizada para aumentar…

…AMIGA

…o número de salas de aula do espaço, mantido pela Associação Positiva de Brasília (APB), contribuindo para a redução da lista de espera pelo serviço de creche na região. O projeto foi viabilizado por meio do programa de Assistência a Projetos Comunitários.

LIVRO

Marcado para o próximo dia 20, o lançamento do livro Viagem no Direito, de autoria do desembargador federal Roberto Carvalho Veloso. A noite de autógrafos da obra ocorrerá no Espaço Cultural do TRF 1, localizado na Praça dos Tribunais Superiores.

SAÚDE

Brasília recebe um fórum nacional sobre políticas de saúde para doenças raras nesta quinta-feira, no auditório do Interlegis, no Senado. Encontro dentro do XIV Fórum Nacional de Políticas de Saúde no Brasil – Doenças Raras. O evento é aberto ao público.

VIVER…

O Jardim Botânico de Brasília (JBB) virou cenário, ontem, para cliques de embaixadores e representantes de seis países que participam do projeto Viver Brasília: Uma Perspectiva Internacional, promovido pela Secretaria de Relações Internacionais do Distrito Federal.

…BRASÍLIA

Compareceram às atividades as embaixadas de Omã, Catar, Costa Rica, Tailândia, Myanmar e Haiti. Durante horas, os diplomatas fotografaram paisagens, espécies de plantas e detalhes do espaço que representassem a visão que cada um deles teve sobre o Jardim Botânico.

CONFETE

O deputado federal Átila Lins e a esposa Rita, o casal de empresários Odilon e Sandra Soares Costa e o empresário e engenheiro Esteves Colnago com a mulher Gláucia Benevides estão engrossando a lista dos brasilienses que passarão o Carnaval no Rio, ano que vem.

LEITURA

O lançamento das Edições Sesc, Política cultural: fundamentos, está apresentando ao leitor um panorama completo com conceitos e informações sobre gestão cultural. Escrito por Bernardo Mata-Machado, o livro aborda temas importantes da área cultural.

INSPIRAÇÃO

Nadin Nsouli, CEO da Inspired Global, dono da escola Eleva Brasília, desembarca na capital federal hoje para uma visita à instituição. Na sequência, participa de uma conversa com as famílias. Ele vem para apresentar o novo CEO do grupo no Brasil, Luiz Valmont.

LUTO

A coluna se solidariza com os familiares da colega jornalista Suelene Gusmão que nos deixou na última segunda-feira. O velório e o sepultamento ocorreram no Cemitério Campo da Esperança. Falecimento que deixou a imprensa do DF consternada.

Foto: César Rebouças