Nomes de Brasília integram novo reality show da Globo

O olhar atento da coluna não deixou passar despercebido as chamadas sobre um novo programa da TV Globo. Com exclusividade, a coluna revela dois nomes de personagens de Brasília que integram o elenco do reality show Chef de Alto Nível, que será comandado por Ana Maria Braga, na Globo, GNT e Globoplay, a partir do dia 15 de julho: Luiz Lira, 35 anos, paulista radicado em Brasília há muitos anos e com uma vasta experiência internacional, e Erickson Blun, 59 anos, médico cirurgião, empresário e executivo do setor de saúde.

O Chef de Alto Nível se divide em três categorias: profissional, amador e influenciador. Lira faz parte do time profissional, já Erickson do amador. A atração conta com mentores famosos, entre eles Alex Atala, Jefferson Rueda e Renata Vanzetto. Ao todo, são 24 participantes, entre brasileiros e até gente vinda de Portugal. As inscrições foram feitas por milhares de candidatos. Os selecionados seguem incomunicáveis e sem autorização para dar entrevistas. Agora é esperar a estreia e conferir os desempenhos de todos.

Os participantes serão separados em três equipes que competem em três tipos de cozinha: alto padrão (com ampla variedade de produtos e utensílios), intermediária (com quantidade moderada de produtos e utensílios) e precária (com quantidade limitada de produtos e utensílios). A cada desafio vencido, a equipe vai subindo de nível e conquistando a imunidade. Já a equipe que não cumprir os desafios vai caindo de nível e sendo obrigada a escolher um chef para disputar a prova de eliminação. Atração que promete grandes emoções.

LUIZ LIRA

Atualmente, ele trabalha como chef consultor gastronômico em Brasília, treinando brigada de cozinha e elaborando cardápios, trazendo as técnicas da culinária francesa com a brasilidade dos produtos locais. Na França, onde morou de 2018 a 2024, Luiz trabalhou em renomados restaurantes e hotéis de luxo, entre eles, OKA Paris (1 estrela Michelin), Hôtel de Crillon, Four Seasons George V Paris, Cheval Blanc Paris (onde participou da abertura, sob direção de chefs estrelados). Além disso, Lira obteve certificação CAP Cuisine pela École de Paris des Métiers de la Table, trabalhou na L’École Ducasse e na Le Cordon Bleu Paris, ao lado de chefs consagrados como Jacques Maximin e Éric Briffard. Já na Argentina, onde também passou, colaborou com o restaurante Aramburu (2 estrelas Michelin). Em Buenos Aires, lecionou no Instituto Argentino de Gastronomia, fortalecendo sua atuação como educador gastronômico. Ele estará na categoria chef profissional.

ERICKSON BLUN

Natural de Ponta Grossa, Paraná, Erickson é médico e cirurgião do aparelho digestivo pela UFPR e mora há 30 anos em Brasília. Ele também foi cofundador da Associação Nacional dos Hospitais Privados (ANAHP), diretor médico da Amil-DF, presidente do Hospital Brasília e Maternidade Brasília. Atualmente, Blun é empresário e sócio de empresas de gestão de serviços médicos, de aplicativos de mentorias médicas e de bem-estar. Em Brasília, no Setor de Mansões Park Way, onde reside com a esposa Mariliz, Erickson costuma receber amigos e familiares na área de lazer, onde costuma preparar delícias, em especial bacalhau e cordeiro. Quem já provou das iguarias preparadas pelo médico e empresário, aprovou. Gourmet nas horas vagas, quando sua movimentada agenda permite, o candidato tem na cozinha uma espécie de terapia. Como participante amador, ele deve mostrar o que sabe fazer nas caçarolas.

