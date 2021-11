Natal original, noite fina, péssima realidade e dia especial na coluna de hoje

NOITE FINA

A Cartier e a Grifith organizam um super evento de lançamento da grife francesa de relógios e objetos de luxo na capital. A empresária Tatiana Mauriz está na organização do encontro, que promete reunir convidados especiais. A Galeria Karla Osório, no Setor de Mansões Dom Bosco, no Lago Sul, foi o local escolhido para o evento.

ANIVERSÁRIO

O empresário e presidente da Associação Comercial e Industrial de Palmas, no Tocantins, Joseph Madeira, comemora na intimidade da família e dos amigos mais próximos a chegada de seu aniversário, no próximo dia 15. A data também será celebrada ao lado da esposa, Adriana Rodrigues, que trocou de idade no último dia 9.

PÉSSIMO…

Triste a população brasileira alcançar os 13,5 milhões de desempregados durante a pandemia. Mais triste ainda: os brasileiros que estão sem emprego ainda serem vítimas de golpe. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), uma nova tendência está afetando aqueles que estão em busca…

…REALIDADE

…de uma oportunidade para trabalhar: os anúncios falsos e golpes por meios de vagas de trabalho. Uma pesquisa produzida pela Heach Recursos Humanos, com 800 candidatos, feita para entender essa prevalência e tendência, revelou que três em cada quatro trabalhadores já responderam a esse tipo de anúncio no Brasil.

O ministro Augusto Heleno recebeu ontem a visita do advogado Estênio Campelo em seu gabinete, no Palácio do Planalto

DIA ESPECIAL

A sexta-feira será especial para a jornalista Bertha Pellegrino, que completa mais um ano de vida. Querida nos circuitos político, diplomático e social da capital, ela celebra a vida na intimidade da família. Quem também troca de idade hoje é Ilda Peliz, que desenvolve um aplaudido trabalho no Hospital da Criança, e a jornalista Charlotte Vilela.

TRISTE

A coluna se solidariza com a família da jornalista Cristiana Lôbo, que faleceu ontem após perder a batalha para o câncer. Com uma trajetória brilhante, Cristiana atuava há anos na Globo e na GloboNews. A advogada Carla Lôbo, sobrinha da jornalista, disse à coluna que a perda está sendo muito sentida por toda a família, natural de Goiânia.

MUDANÇA…

O governo brasileiro saudou o anúncio, na Conferência sobre Mudança do Clima de Glasgow, Escócia (COP-26), da criação do mais novo grupo negociador sobre mudança do clima, que será integrado por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. O anúncio foi feito ontem, dia 11, em reunião dos Ministros do Meio Ambiente dos quatro países.

…CLIMÁTICAS

Essa é a primeira vez que os quatro integrantes do MERCOSUL unem esforços em favor da busca de soluções comuns e efetivas para o problema da mudança do clima. Os quatro países compartilham valores e interesses comuns, como atesta a ampla coordenação que mantêm no âmbito do MERCOSUL, marco da integração regional.

