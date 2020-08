Nannai Noronha Solar dos Ventos abre no dia 1º de dezembro em Fernando de Noronha

PUBLICIDADE

Após 19 anos encantando hóspedes nas areias da praia de Muro Alto, em Pernambuco, o Nannai abre uma pousada boutique em um dos locais mais privilegiados de Fernando de Noronha. Trata-se do Nannai Noronha Solar dos Ventos, que abre as portas no dia 1º de dezembro.

Com oito bangalôs e dois apartamentos — todos com uma vista para a Baía do Sueste — e a apenas 400 metros da praia que tem uma das mais ricas faunas marinhas do arquipélago, a pousada contará com piscina de borda infinita, ampla área verde, boutique e restaurante.

No cardápio, o destaque ficará por conta dos peixes e frutos do mar; das opções vegetarianas que usam ingredientes da horta e do pomar orgânicos que fazem parte da propriedade; e ainda as sobremesas inspiradas no livro Assucar, escrito por Gilberto Freyre em 1939.

