Na Praia Festival promove noite de lançamento na Embaixada da Itália em Brasília

O embaixador da Itália, Alessandro Cortese, recebeu convidados na Embaixada da Itália em Brasília, para o evento de apresentação da parceria entre a embaixada e o Na Praia Festival. Noite com a presença de jornalistas e autoridades. Representando o GDF, estiveram o secretário de Relações Internacionais, Paco Britto, e o de Cultura e Economia Criativa, Claudio Abrantes.

O embaixador da Itália, Alessandro Cortese, entre Eduardo Azambuja, Fabrício Rodovalho, Rafael Damas, Thiago Reis e Bruno Sartório

O Na Praia é um dos eventos mais aguardados da capital. Com shows, apresentações culturais, esporte, lazer e gastronomia, o festival tem duração de três meses, de final de junho a meados de setembro. Cada edição homenageia um país. Neste ano, o tema do festival é a Itália, trazendo uma cenografia inspirada nas belezas do país.

Beatriz Cançado e Marcela Corrieri Vaz

Nos últimos meses, graças à colaboração com a ENIT – Agência Nacional de Turismo da Itália, a embaixada organizou uma missão ao país europeu para a equipe do Na Praia. A viagem foi pensada para os arquitetos e designers do evento. Foram captadas inúmeras inspirações da Costa Amalfitana, Veneza, Roma e Toscana, entre outras regiões e cidades.

Ana Carolina Falconi

Em seu discurso, o embaixador se disse orgulhoso pela Itália ter sido escolhida como tema da edição deste ano. “Foi um prazer trabalhar com a equipe da R2 e contribuir para a criação de um ambiente rico em elementos culturais, decorativos e de design que transmitam, da forma mais fiel, as sensações e emoções do nosso Bel Paese”, disse.

Embaixatriz da Itália, Elsie Macris, com Bertha Pellegrino

A parceria entre a embaixada italiana e a equipe da R2 tem como objetivo transmitir às centenas de milhares de visitantes do Na Praia – em sua maioria jovens – uma visão mais autêntica possível da Itália. No evento de lançamento, Bárbara Oristanio, da ENIT, destacou a importância da promoção dos territórios no âmbito do turismo de raízes.

Catarina e a mãe Ana Paula Hoff

Em seguida, a equipe do Na Praia compartilhou com os convidados a sua experiência da viagem e relatou as ideias e sensações experimentadas ao longo dessa vivência. Bruno Sartório, um dos sócios do Grupo R2, ressaltou a importância do acolhimento da Embaixada da Itália e da ENIT para o festival. “Cultura é o alimento da alma”.

Manuella Peixoto, Leninha Camargo e Fabiana Ceyhan

O diretor de Criação do Grupo R2, Thiago Reis, enfatizou que as publicações sobre o roteiro da viagem à Itália foram recorde de engajamento do público nas redes sociais. Ele aproveitou para apresentar aos convidados o conceito, parte da estrutura cênica e as atrações do festival, que terá mais de 70 apresentações musicais.

Sueli Maestri e o embaixador Alessandro Cortese

Os secretários do GDF, Paco Britto e Paulo César Chaves

Fotos: JP Rodrigues/Jornal de Brasília