Na doce espera, último adeus, confete e confirmado entre os destaques da coluna

As irmãs Layla e Larissa Benevides estão na doce espera para a alegria do clã Benevides, família tradicional do meio político do eixo Fortaleza – Brasília. A médica e a advogada, filhas de Gláucia Benevides, estão esperando duas meninas.

Serão as primeiras netas de Gláucia, que já possui outros netos homens. Os nomes das herdeiras já estão escolhidos. Teresa, filha de Larissa, chega ao mundo em março do próximo ano e Julia, filha de Layla, nascerá em abril de 2024.

Layla, que é médica e trabalha no Hospital Sírio-Libanês em Brasília já é mãe de Gabriel, de três anos. A irmã Larissa, que atua no escritório Fishgold & Benevides, é mãe de Frederico, de dois anos. Ambas estão felizes com a gravidez.

Netas do ex-presidente do Senado Mauro Benevides, e de dona Regina, os bebês já ganharam a bênção dos bisavós. “Nossa família se completa com a chegada dessas duas princesinhas, iluminando ainda mais a nossa casa. É muita felicidade”, disse a avó Gláucia Benevides.

ÚLTIMO ADEUS

Marcado para esta terça-feira o velório e sepultamento do médico cirurgião Roland Montenegro, falecido no trágico acidente de avião no fim de semana no Amazonas. O velório, na capela 6 do Campo da Esperança, na Asa Sul, começará às 8h.

CONFETE

Seguindo o mesmo exemplo de Átila e Rita Lins e de Odilon e Sandra Soares Costa, Eustáquio e Vera Carla Silveira também seguem no Carnaval do próximo ano para o Rio de Janeiro. Todos ficarão acomodados no centenário Copacabana Palace.

ANFITRIÃ

A empresária Roberta Mandelli recebe convidados nesta tarde no Casapark para um almoço especial. Na ocasião, ela apresentará a coleção Organika da Tidelli. Tarde com cardápio especial e ambientação inspirada nas formas fluídas da natureza.

CONFIRMADO

No próximo dia 21 de setembro, a BrazilFoundation, instituição filantrópica que mobiliza recursos para investir em ações que transformem o Brasil, realiza o seu 20º Gala no The Plaza Hotel, em Nova York. São esperados cerca de 350 convidados.

Foto: César Rebouças