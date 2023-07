Mostra no Casapark e muito mais notícias na coluna do dia

A empresária Ivana Valença foi a anfitriã na última sexta-feira, ao lado da filha Carol, do evento de abertura da mostra Liquidecora + Casapark Prime, movimentando o shopping Casapark, de propriedade da família Valença, com o prestigiado evento. Arquitetos, lojistas, empresários e formadores de opinião marcaram presença no encontro que foi seguido de um caprichado almoço regado a vinhos especiais no restaurante Chicago Prime.

Arquiteto Miguel Gustavo

Junto com o início da campanha promocional, o mall abriu ao público a mostra Liquidecora com ambientes criados por escritórios de arquitetura de Brasília. Tudo pode ser conferido durante o período da exposição em exibição na Praça Central do Casapark. Participam da mostra os arquitetos André Alf, Marina Lage, André Martins, Priscilla Domenech, Marina Mosquera, Anastácia Hersen, Matheus Mendes e Mariana Leal, além de Miguel Gustavo.

Priscilla Domenech com Júlio e Marina Mosquéra

Roberta Mandelli e Isabella Souza

ESPORTE

A residência oficial da Embaixada da Nova Zelândia em Brasília, na Península dos Ministros, será cenário, no dia 26, da recepção que o embaixador Richard Prendergast e a embaixatriz Elena promovem por conta da Copa do Mundo Feminina FIFA Austrália e Nova Zelândia.

BUDA

A Monge Keizo promove a 50ª edição da Quermesse do Templo Budista de Brasília. Em celebração aos 50 anos, além das comidas tradicionais haverá programação cultural variada com a apresentação da Orquestra Filarmônica de Brasília e do Coral do Templo, sempre aos finais de semana de agosto.

TOQUE FRANCÊS

No clima da data nacional da França, a empresária Márcia Matos será a anfitriã desta terça-feira na Asa Sul. Ela recebe convidados para o lançamento da Semana Francesa Tecnótica. Tarde especial com a apresentação de novidades do espaço. Tudo no clima da Cidade Luz.

SESSÃO…

Na próxima sexta-feira (21), uma sessão de cinema marca o encerramento de mais uma edição do projeto Vamos ao Cinema. Um projeto que ensina aos alunos do Ensino Médio de escolas públicas do DF a trabalhar com as diferentes etapas na confecção de um filme.

…ESPECIAL

Na ocasião, os adolescentes poderão conferir na telona do Cine Itaú, do Casapark, os seis filmes produzidos por eles na edição de 2023. O Vamos ao Cinema conta com o patrocínio da Neoenergia Brasília, por iniciativa do Instituto Neoenergia.

B’DAY

Tudo pronto para o aniversário do empresário brasiliense Thiago de Paula no próximo fim de semana no Rio de Janeiro. Serão três dias de muita festa finalizando no domingo com uma sunset em um barco que irá navegar pelo mar da Baía de Guanabara ao som do DJ Claudinho Sabão.

CONCURSO

Na noite do último sábado, durante a realização do concurso de Miss e Mister Gari DF 2023, Elayne Barbosa e Jefferson Reis foram eleitos os garis mais belos desta sétima edição do evento. A madrinha do concurso, a deputada distrital Paula Belmonte, fez as honras para os afilhados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

LEITURA

A Buzz Editora lançará com exclusividade no Brasil a obra Britney Spears: The Woman in Me. O livro, com trechos polêmicos, será lançado oficialmente em 24 de outubro. De tão esperada, a obra já está em pré-venda e a sua primeira edição contará com nada menos que 50 mil exemplares.

OPORTUNIDADE

Boa notícia para a comunidade local. O Centro Universitário de Brasília (CEUB) está com inscrições abertas para curso gratuito de noções básicas de informática e de internet voltado para o público da terceira idade. As aulas estão previstas para acontecer até o dia 2 de dezembro.

Fotos: César Rebouças