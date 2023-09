Moda em foco, novos hospitais e turismo em alta entre os destaques da coluna

A sexta-feira será movimentada no Lago Sul. A influenciadora digital Flay Leite (foto), na companhia de Maria Fernanda e André Monjardim recebe convidados para o almoço de um ano da Flay Brand. Tarde que promete reunir o primeiro time do circuito social.

CONVIDADOS

Teve brasileira no banquete oferecido pelo presidente da França, Emmanuel Macron, ao rei Charles III e à rainha Camilla. A baronesa Sylvia Amélia de Waldner e o barão francês Gerard estavam entre os convidados do evento no Palácio de Versalhes.

NOVOS HOSPITAIS

O Tribunal de Contas do DF (TCDF) autorizou a continuidade das licitações para a construção do Hospital do Recanto das Emas (HRE) e do Hospital Clínico Ortopédico (HCO), lançadas pela Novacap. A decisão ocorreu em sessão plenária esta semana.

TURISMO…

Os feriados que ocorrem no Brasil estão impulsionando a indústria do turismo, injetando milhões de reais no setor. Relatório da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) revisou para cima todas as expectativas relacionadas aos aumentos projetados para este ano no segmento.

…EM ALTA

Para o turismo a previsão é de alta de 8,8% este ano. No setor de serviços, alta de 4%. O levantamento é baseado na Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O volume de receitas do setor de serviços está 12,8% acima do registrado em 2020.

Foto: Arquivo Pessoal