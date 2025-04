Missa de sétimo dia do estudante Gabriel Gastal Vasconcellos reúne familiares e amigos

A emoção e o sentimento de saudade tomaram conta da missa de sétimo dia do estudante de Direito, Gustavo Gastal Vasconcellos, ontem. Filho do advogado José Carlos Vasconcellos e da jornalista e escritora Paloma Gastal, o jovem nos deixou na semana passada após um acidente automobilístico no Lago Sul.

A missa foi realizada no Seminário Maior de Brasília – Nossa Senhora de Fátima, no Lago Sul. O local ficou pequeno para a quantidade de pessoas que foram levar um abraço de conforto para os familiares do estudante. Todos vestidos na cor branca, um pedido da mãe de Gabriel, simbolizando paz.

Marcaram presença na missa em memória de Gabriel, o ex-governador José Roberto Arruda, o ex-senador e empresário Luiz Estevão com a esposa Cleucy, o político e empresário Paulo Octávio, o deputado federal Gilvan Máximo, a deputada distrital Paula Belmonte e a ex-primeira-dama Karina Curi, entre outros.

Um dos momentos mais emocionantes e bonitos da noite ocorreu logo após a missa. Do lado de fora do templo, vários balões transparentes e brancos foram soltos ao ar por amigos de Gabriel. Mãe do estudante, Paloma pediu que todos dissessem a frase “Obrigado, Gabriel” antes de soltar os balões ao céu.