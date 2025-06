Ministro Reynaldo Soares da Fonseca é homenageado em Brasília

Nome muito respeitado e querido em Brasília, o ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), recebeu uma merecida homenagem dos advogados Raul Saboia e Sandra Taya, na capital, por dois motivos muito especiais. Os dez anos de atuação do magistrado no STJ, completados em 2025, e o recebimento do Título de Cidadão Honorário de Brasília concedido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal. A proposta foi do ex-deputado Rodrigo Delmasso e efetivada pelo deputado distrital Ricardo Vale.

Os anfitriões Sandra Taya e Raul Saboia

Para celebrar, Raul e Sandra receberam 200 convidados para um descontraído coquetel no escritório de advocacia de Raul, no Lago Sul. “Brasília não é apenas a capital da República. Para mim, é lugar de enraizamento, pertencimento, de fé na construção coletiva da Justiça”, afirmou o ministro à coluna sobre o título recebido. Para o anfitrião Raul, Reynaldo tem uma honrosa trajetória em favor da magistratura, do Poder Judiciário e da sociedade brasiliense. “Homenagens mais que merecidas para o ministro Reynaldo”, disse o advogado.

O homenageado entre a ministra do STJ, Isabel Gallotti, e a ministra do TSE, Vera Santana

Ministro do STF, Kassio Nunes Marques

Desembargador federal Roberto Veloso, procurador Leonardo Soares da Fonseca e o desembargador Eustáquio Silveira

Advogada Vera Carla Silveira, desembargadora Kátia Balbino e a jornalista Bernadete Alves

Fotos: Marcelo Chaves