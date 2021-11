Ministro da Justiça, Anderson Torres, é homenageado com almoço no Lago Sul

A residência da família Machado, no Lago Sul, esteve movimentada ontem com um almoço em homenagem ao ministro da Justiça, Anderson Torres, que vem fazendo um excelente trabalho à frente do ministério. Os empresários Márcio e Sheila Machado foram os anfitriões do encontro, organizado em detalhes pela filha do casal, a também empresária Fernanda Machado.

Brigadeiro Antonio Lorenzo, Carol Menicucci e o chef Marcos Cardoso

O encontro contou com a presença de 20 seletos convidados e foi aberto com um discurso de Fernanda falando do prazer em receber um amigo da família tão querido e de índole ilibada como o ministro Anderson. Em seu discurso, ele ressaltou as dificuldades enfrentadas no comando da pasta e destacou a sua procura por um equilíbrio entre todos os poderes.

Casal Sheila e Márcio Machado

Coube ao empresário Marcos Cardoso, excelente e refinado gourmet nas horas vagas, preparar o almoço de comer ajoelhado, com destaque para a deliciosa moqueca de camarão e a moqueca de banana da terra e coco servidos. Cardoso, diga-se de passagem, já cozinhou até para Madonna, que na ocasião fez questão de elogiar a sua feijoada vegana.

Janine Brito, Clarissa Ludovico e Claudia Meireles

A empresária Clarissa Ludovico, com o seu Pão de Mel Cheio de Graça, preparou saborosos pães de mel especiais para a tarde, trazendo como destaque a bandeira do Brasil. Os anfitriões presentearam o homenageado com a iguaria, feita para ele e para o presidente Jair Bolsonaro. O ministro Anderson Torres levou as delícias para entregar em mãos a Bolsonaro.

Advogados Paulo Emílio Catta Preta e Lino Cavalcanti

Fernanda e Beatriz Guimarães

Ministro Anderson Torres entre as anfitriãs Sheila e Fernanda Machado

Fotos: César Rebouças