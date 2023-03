A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia, será homenageada no próximo dia 27 em São Paulo. Ela receberá o Colar do Mérito Prefeito Brigadeiro Faria Lima, instituído pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. A homenagem acontecerá no horário da noite no plenário do Tribunal de Contas do Município de São Paulo.

Foto: Reprodução