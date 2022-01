Médium Eric Satine prevê vitória de Lula, morte de Aécio e prisão no clã Bolsonaro

Médium de destaque no Brasil, em especial nas redes sociais, Eric Satine (@eric.satine) fez previsões surpreendentes para este ano. Famoso por ter previsto em 2017 a prisão do ex-presidente Lula, a vitória de Jair Bolsonaro, bem como o declínio de seu governo, o vidente publicou ontem uma série de previsões significativas para o Brasil e para o mundo em 2022.

Entre as previsões de Satine está o caos nas eleições deste ano no Brasil, a vitória do ex-presidente Lula no primeiro turno, e um aviso de cuidado com um atentado contra o petista, entre os meses de abril e agosto. O vidente também previu um grande risco para o deputado Aécio Neves de morrer em 2022 em um acidente grave ou uma situação inusitada.

O médium também disse que um escândalo financeiro envolverá o ex-ministro Sérgio Moro relacionado à Lava Jato, o que poderá minar a sua campanha. Sobre Bolsonaro, as previsões de Satine afirmam que o presidente percebendo que perderá a eleição poderá desistir da reeleição e se candidatar ao Senado, para não perder o foro privilegiado, como precaução.

O sensitivo chama a atenção para o sequestro de uma mulher famosa no Brasil e também para o assassinato de uma influenciadora digital muito conhecida, cometido por um fã. Ainda no mundo digital, de acordo com ele, ocorrerá a morte de outro influenciador digital por covid-19, além de um fenômeno paranormal ou extraterrestre no Brasil em fevereiro.

Nas previsões ainda constam a prisão de um dos filhos de Bolsonaro, o surgimento de uma variante no Brasil da covid-19 caso seja realizado o carnaval e o surgimento de outra variante em maio no mundo. Um grande acidente aéreo com a Latam entre maio e agosto e o assassinato de uma pessoa importante ligada ao Direito, ministro ou juíza, integram a lista.

