Médicos, pai e filha realizam cirurgia pioneira em Brasília com tecnologia robô

Considerados médicos ortopedistas de referência no Brasil, em especial na região Centro-Oeste, Marcelo Ferrer e a filha Mariana, que seguiu os mesmos passos do pai na Medicina, sendo especializada em ortopedia infantil, foram protagonistas de cirurgia ortopédica para prótese de joelho com o auxílio do robô Rosa.

O procedimento realizado no Hospital Santa Lúcia, na Asa Sul, foi conduzido pelos médicos Marcelo Ferrer, especialista em cirurgias do joelho e quadril, a filha Mariana Ferrer, Maxwell Gonçalves e Leonardo Paiva. A tecnologia do Robô Rosa chega para aumentar a precisão das cirurgias realizadas.

LUTO

A coluna se solidariza com as comunidades síria e turca pelo terremoto devastador que atingiu os dois países no último fim de semana. As nossas orações seguem para os que perderam a vida nessa triste tragédia e também para os familiares que além do luto ainda enfrentam a destruição de suas casas. Que Deus possa confortar a todos.

RAINHA…

Carnaval chegando e o baile carnavalesco do Copacabana Palace, no próximo dia 18, acaba de anunciar a top model Izabel Goulart como rainha do evento de 2023. A festa integra a extensa agenda de celebrações do aniversário de 100 anos do hotel este ano, trazendo o tema Túnel do Tempo 1923-2123, a fim de celebrar momentos icônicos.

…DO COPA

A noite contará com Iza Goulart, que promete imprimir a sofisticação, jovialidade e frescor que o hotel representa, mesmo após 100 anos de funcionamento. “Apesar de ser um grande evento do Rio, o baile é relevante no Brasil e no mundo, traduzindo as raízes e costumes das festividades do carnaval”, comentou ela.

FARTURA

Ainda sobre o casamento da publicitária Juliana Cunha Campos com o empresário Vitor Vellasco em Fernando de Noronha, que a coluna dará em detalhes esta semana, a quantidade de bebidas servidas foi tão grande, que centenas de garrafas do champagne francês Taittinger Rosé sobraram da festa que reuniu mais de 500 convidados.

MUSA…

Para deixar a folia no Rio ainda mais animada, o Camarote N°1 anuncia a chegada da influenciadora digital e professora de português Cintia Chagas ao time de musas da edição de 2023. O evento, que completa 33 anos de tradição no carnaval carioca, acontece nos dias 19, 20 e 25 deste mês. Conhecida nas redes sociais por seus…

…PROFESSORA

…vídeos educativos, a influenciadora, além da posição de musa, também apresentará na ocasião conteúdos onde irá explicar o verbo ‘Sapucar’, que vem da expressão ‘Sapuca Aí’, tema conceito da edição de 2023, e que se relaciona com a experiência que o evento entrega a seu público há mais de três décadas.

Foto: Arquivo Pessoal