Puxão de orelha no Shopping Venâncio em Brasília. Caminhando dias desses por lá, fiquei horrorizado com a situação do teto da entrada do mall, virada para o Setor Hoteleiro Sul.

Estava quase que completamente descascado. Além de trazer um visual não tão agradável para o local, ainda periga cair algum resíduo sobre a cabeça ou até mesmo sobre os olhos dos transeuntes.