Maria Pia Marcondes Ferraz: ponte-aérea Rio – Brasília

Nome querido no circuito social do Rio de Janeiro e de Brasília, onde morou por muitos anos e possui muitos amigos, Maria Pia Marcondes Ferraz Montenegro está vindo com mais frequência ao Distrito Federal. E o motivo é muito especial. O nascimento de sua neta Maria Antônia, primeira herdeira de sua filha Sylvia Marcondes Ferraz Venâncio com Rafael Alfinito.

Maria Antônia chegou ao mundo trazendo felicidade para os pais Sylvia e Rafael, para a avó Maria Pia e também para a bisavó, a baronesa Sylvia Amélia de Waldner, que mora em Paris. “Dia inexplicável. Maria Antônia veio ao mundo mostrando o amor mais puro. Te amo, filha”, escreveu Sylvia em uma postagem em sua rede social, ganhando centenas de comentários.

Foto: Filipe Alcântara