Luto, mercado aquecido, planos de saúde e mapa afetivo entre os destaques da coluna

VELÓRIO

Marcado para hoje, a partir das 9h, na capela 6 do cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul, o velório da psicóloga Consuelo Wassita. O sepultamento está previsto para ocorrer às 11h30. A coluna se solidariza com as filhas de Consuelo, Yarinha e Layla, pela perda da mãe, que era muito querida em Brasília.

LUTO

Outra perda sentida na capital foi a do médico anestesista Paulo Uchoa, que nos deixou aos 89 anos. O sepultamento ocorreu ontem no cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul. A viúva Isabel, que foi casada por quase 60 anos com o companheiro, e o filho, o embaixador Paulo Uchoa, foram amparados por amigos.

MERCADO…

Se depender dos participantes da pesquisa da plataforma TIM Ads sobre intenção de compras no Dia das Mães, as lojas de roupas e acessórios femininos do DF vão faturar. Dos 5 mil brasilienses que responderam ao levantamento, a maioria (53%) afirmou que presenteará a mãe com uma peça nova como bolsa ou sapato.

…AQUECIDO

O valor dos mimos será de até R$ 100 para 32% dos entrevistados e de até R$ 300 para cerca de 27% delas. As lojas físicas devem receber 56% desses consumidores, enquanto as virtuais, segundo as respostas, serão responsáveis pelos presentes de 35% dos participantes. Sem dúvida uma boa notícia para o comércio da capital.

PANELA

O shopping Casapark será palco de 11 a 14 deste mês, da 11a edição da Panela Candanga especial Dias das Mães, em uma celebração à gastronomia artesanal. O evento terá a participação de 27 expositores que trarão para a Praça Central do mall produtos gastronômicos e autorias, como doces, vinhos e cervejas. Demais itens também estarão presentes.

PLANOS…

Relator do Projeto de Lei 7419/2006, que propõe alterações na Lei dos Planos de Saúde, o deputado federal Duarte Jr destacou que vai reformular completamente o previsto em relatórios anteriores para que a proposta seja favorável ao consumidor. Segundo o parlamentar, o projeto que tramita em regime de urgência na Câmara dos…

…DE SAÚDE

…Deputados é extremamente prejudicial à população que opta por pagar pela assistência privada de saúde. O deputado, que já presidiu o Procon Nordeste, defende menores segmentações dos planos, afirmando que ninguém sabe quando ficará doente. De acordo com ele, a proposta atual quer criar ainda mais segmentações.

MAPA…

Em comemoração aos 63 anos de Brasília, recém-completados no último mês de abril, e como estímulo a permanência maior dos hóspedes na cidade, além do período que dedicam exclusivamente aos encontros corporativos, o B Hotel Brasília introduziu entre os serviços que oferece um produto idealizado no final do ano passado.

…AFETIVO

A ideia é despertar no visitante o desejo de conhecer a cidade. O projeto foi conduzido pelo gerente-geral, Alfredo Stefani Neto, e produzido com a colaboração e curadoria de Patrícia Herzog. Trata-se do Mapa Afetivo que será distribuído gratuitamente com dicas de programas gastronômicos e culturais, passando pelo turismo cívico.

Foto: César Rebouças