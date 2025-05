Les Hôtels Baverez, rede parisiense de hotelaria de luxo, promove jantar em Brasília

A rede de hotéis parisiense Les Hôtels Baverez desembarcou no Brasil para um Road show exclusivo, com o objetivo de fortalecer sua presença no mercado brasileiro e apresentar sua sofisticação e excelência em hospitalidade. Brasília foi uma das cidades a receber essa iniciativa. Sandrine Adam, diretora comercial e de marketing do Les Hôtels Baverez e Christina Kler, diretora da Boarding Gate, receberam convidados para um jantar no restaurante Marie Cuisine, na Asa Sul, onde apresentaram em primeira mão as novidades do grupo.

Sandrine Adam, diretora do Les Hôtels Baverez, entre o casal de empresários Flávio Marcílio e Janete Vaz

Desembargador Eustáquio Silveira, a advogada Vera Carla Silveira e o médico Caio Mendonça com a diretora da Boarding Gate, Christina Kler

Fotos: Marcelo Chaves