Karina Curi e Marco Aurélio Machado recebem convidados em coquetel de boas-vindas na Itália

Integrantes dos circuitos empresarial, social e político de Brasília estão esta semana em Roma, na Itália, por um motivo muito especial. A cerimônia e festa de casamento da ex-primeira-dama do Distrito Federal Karina Curi com o advogado Marco Aurélio de Paula Machado. Cerca de 220 convidados de Brasília e de São Paulo, cidade natal do noivo, estão na capital italiana para prestigiar o enlace dos noivos.

Casal Fabiano e Luciana Cunha Campos

Ontem, no fim da tarde, o casal recebeu os convidados do casamento para um coquetel de boas-vindas na icônica Casina Valadier, um palacete em estilo neoclássico localizado no interior da Villa Borghese. Logo na chegada, com direito a tapete vermelho, os convidados foram recepcionados na parte térrea da propriedade. Tudo com um variado buffet de antepasto e um impecável serviço de open bar.

Ana Maria Gontijo e Cleuza Ferreira

Ainda para refrescar os convidados, doses generosas de champanhe Veuve Clicquot e vinho Brunello de Montalcino foram servidos no evento, que também contou com um carrinho de gelato. Marco e Karina chegaram à festa em um antigo Fiat Cinquecento vermelho, sendo aplaudidos na entrada. Após cumprimentarem todos os convidados e posarem para fotos, o casal subiu para o interior do palacete.

Miranda Castro e o deputado Gilvan Máximo

Na parte interna, o evento prosseguiu ao som do DJ Luciano, amigo do noivo, em uma pista de dança com vista panorâmica para a Cidade Eterna. O projeto decorativo inspirado na Itália foi realizado por Kellen Lauxen e Maria Vittoria. Já o cerimonial ficou a cargo da competente Ketlen Gomes. Em seu discurso, a noiva Karina agradeceu a presença de todos e destacou o amor que rege o relacionamento do casal.

Roberta e Karen Curi Rosso, filhas de Karina

Virna Smith e a empresária Elma Cascão

Sarah Tolentino com Alex e Maria Clara Barreto

Márcio Salomão e a esposa Claudia

Rosângela Lacerda e Guilherme Lima

Júlio César Ayres e André Sales Braga

Ana Maria Cunha Campos

Janine Brito e Gláucia Benevides

Lucília dos Anjos e Bertha Pellegrino

Benigna Venâncio

Renata Foresti e Rogério Roseo