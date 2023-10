Jornalista Liberado Júnior recebe elenco do filme de Xuxa para evento no Rio

O jornalista Liberado Júnior abriu a sua cobertura no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, para um concorrido coquetel para o elenco do filme “Uma Fada Veio Me Visitar”, estrelado pela apresentadora Xuxa. Além dos atores e diretores do filme, blogueiros e influencers marcaram presença na badalada noite. O evento iniciou às 19h, pós-coletiva do filme e terminou às 2h da madrugada. O DJ levou todos para a pista de dança, com os hits dos anos 1980 de Xuxa.

Izabely Liberado, Thamiris Vieira, Henrique Camargo e Kayky Liberado

Atriz Zezé Barbosa com o anfitrião

Fotos: Fabrício Pioyane