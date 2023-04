Jornal de Brasília promove doação de chocolates para Páscoa de crianças carentes

Ação foi realizada pelo JBr do Bem, responsável pelas campanhas solidárias do Jornal de Brasília. Leitores, padrinhos e madrinhas fizeram as doações

Por mais uma edição, o Jornal de Brasília, através do JBr do Bem, responsável pelas ações solidárias da empresa, promoveu uma campanha solidária de Páscoa, voltada para crianças carentes do Distrito Federal. Durante a semana foram arrecadadas centenas de caixas de bombons. Chocolates das marcas Garoto, Nestlé e Lacta que irão adoçar a Páscoa de crianças humildes de instituições de caridade, de orfanatos e até mesmo moradoras das ruas da cidade. Um pouco de calor humano e de fraternidade na semana em que se comemora a ressurreição de Jesus. A ação foi materializada graças às doações de leitores do jornal e de padrinhos e madrinhas do projeto que doaram chocolates e fizeram depósitos de valores em uma conta exclusiva para as ações sociais realizadas pelo JBr do Bem. Nomes que ganharão agradecimentos na coluna de segunda-feira. Foto: Marcelo Chaves